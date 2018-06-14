獨家》「總統非責罵我」陳吉仲：我在乎為農民做哪些事

2018-06-14 16:14

〔記者李欣芳／台北報導〕民進黨上週三召開中常會，力挺台北農產公司總經理吳音寧的農委會副主委陳吉仲，因香蕉價格崩跌讓總統兼黨主席蔡英文震怒責罵農委會，儘管蔡英文昨又出席中常會澄清她沒震怒，不過，有網路媒體昨天報導陳吉仲已向上級提出辭呈但被慰留。陳吉仲連日來低調迴避媒體，不願多談此事，但他今天下午接受本報訪問時說：「我很清楚蔡總統不是在責罵我！」，他在乎的不是個人的去留，而是農委會任內為農民做了哪些事。

已請辭？陳吉仲：不在乎個人去留

被詢及是否已請辭？陳吉仲未置可否，僅低調地說，「我不希望個人的事情變成一個議題」，因為他從不在乎個人的去留。

學者出身的陳吉仲，具農經專業背景，是蔡英文競選總統時相當倚重的農業政策幕僚，有政府官員認為，陳吉仲既專業又認真，是個人才，這樣的人才應繼續為國家所用，若離開賴內閣會相當可惜。

農家子弟出身的陳吉仲說，他在乎的不是個人去留問題，而是農委會任內做了哪些事？為農民做了什麼？像他在農委會推動對地給付（指新農業創新推動方案重大政策之一的對地綠色環境給付政策）等政策，都是過去歷任政府做不到的事。

陳吉仲7日召開記者會，指鳳梨傾倒在水裡、卡車傾倒青蕉的圖片，這些圖片搭配不實謠言讓蔬果市場行情雪上加霜，他出面駁斥謠言，更點名國民黨文青工作會及南投縣黨部就是散播謠言的元凶之一。

陳吉仲受訪時說，一個政務官如果做到讓總統飆罵，他不會有臉7日還出面對外召開記者會，他了解這次香蕉價格崩跌等謠言，是網路與藍營勢力散播不實的訊息，要進行政治鬥爭，而他也將以政治力回擊，務必使農民的收益不會低於成本價格，因此，他很清楚蔡總統不是在責罵他，高層以及民進黨內也沒有要他下台。

陳吉仲透露說，事實上，上週中常會後，蔡總統與他後來還在辦公室閒聊，上週五總統還打電話給他談農業相關問題，「我們兩人向來都是有話直說」。