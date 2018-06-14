藍議員指林佳龍出國次數超過胡志強 中市府：議員重複計算次數

2018-06-14 15:28

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長林佳龍今日率團到日本東京宣傳台中花博，議員楊正中、顏莉敏指出，經統計，林佳龍上任4年來共出國17次，超過前市長胡志強15次的紀錄，議會先前對林佳龍用公帑頻頻出國有諸多質疑，新聞局長卓冠廷今年1月曾公開表示「林市長次數不會超越胡市長」，現在看來，當時卓冠廷的話恐怕就是「假新聞」。卓冠廷則表示，議員提供的數字，故意將林市長同一出訪行程重複計算，用錯誤數字誤導大眾。

楊正中、顏莉敏表示，根據市府提送林佳龍出國支出的專案報告，統計至去年底核銷完畢的經費，林佳龍及其所屬人員共花了783萬6797元，這還不包括今年林佳龍去新加坡、以色列、韓國、墨西哥、日本等國家的經費。

楊正中也說，卓冠廷曾表示「林市長次數不會超越胡市長」，而胡志強在縣市合併後任內，4年出訪15次，林佳龍今訪日本已是任內第17次出國，早就超越胡志強。

顏莉敏也說，市府遇到問題總愛拿前朝出來「救援」，這次踢到鐵板，卓冠廷之前對於林佳龍出國次數的說法，是不是蔡總統要以「假新聞」為由「關卓局長3天」？

對此，卓冠廷表示，經查議員提供給媒體的數字，故意將林佳龍同一出訪行程重複計算，刻意膨脹其出國次數，用錯誤數字誤導大眾；秘書處編列的市長及府本部出國旅費預算，自林佳龍上任後，已從胡志強時期最高每年1200萬元，逐年降低至780萬元，僅有胡志強的2/3。

卓冠廷也說，林佳龍歷來出國都為台中市達成多項城市交流，並增進國際能見度，對接下來台中市舉辦的花博與東亞青奧有很大幫助。

另外，根據市府提供的資料，2017年8月9日至16日「台中市政府赴美西進行市政交流合作案」與2017年8月9日至15日「台中市2017年赴美參與美國國際童玩節」，以及2015年4月8日至11日「2015年韓國首爾自由行青年推介會」與2015年4月6日至11日「台中市政府赴南韓首爾參加2015年ICLEI世界大會及市政考察參訪案」都是「日期重疊、重複計算」，因此，林佳龍出國次數應為15次。