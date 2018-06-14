疑吃味朱立倫會見劉結一 吳敦義被爆氣炸拍桌罵人！

新北市長朱立倫（左）與國民黨主席吳敦議（右）。（資料照）

2018-06-14 16:30

〔即時新聞／綜合報導〕新北市長朱立倫3月底到上海會見中國國台辦主任劉結一，當時黨內就有傳聞，中國把朱當成國、共2黨間的對話橋樑，認為國民黨主席吳敦義對布局今年選戰表現不佳，「跟他見面就沒意義」。對此，資深媒體人尚毅夫爆料，吳敦義對於朱立倫會見劉結一很吃味，甚至在會議上拍桌大罵！

據《放言》報導，尚毅夫表示，國民黨新竹縣長參選人提名過程風風雨雨，是因為背後充滿吳敦義和朱立倫「2個太陽的角力」，多名藍委私下都搖頭嘆氣，認為新竹縣長的提名把大家用得全身是傷，感嘆受害的不是只有新竹縣而已。

至於吳敦義為何會這樣做？尚毅夫指出，國民黨內盛傳吳敦義為了2020的總統選戰，把原本定調為「全民調」產生竹縣候選人的方式給推翻，目的是為了討好新竹縣的政治人物；甚至有人質疑吳敦義和聯電榮譽副董事長宣明智有利益交換，「是要爭取科技業2020總統大選的支持嗎？」

尚毅夫直言，吳敦義與朱立倫「2個太陽」間不斷暗中較勁，從黨內縣市長提名到經營兩岸關係，全都在角力；他認為，國民黨今年底選戰大致不會太差，吳敦義應能穩坐主席寶座，所以才會開始思考2020總統大選。

尚毅夫還爆料，吳敦義對於劉結一剛上任國台辦主任就特地從北京來上海會見朱立倫「感到非常吃味」，甚至在黨內會議上拍桌，不屑的說「不過是見個劉結一嘛！」更對多次前往溝通國共論壇的人斥責。