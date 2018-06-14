視察高市滯洪池防汛整備 陳其邁：感謝陳菊12年治水努力

高市三民區本和里滯洪池是全台第一個都會型滯洪池。（記者王榮祥攝）

2018-06-14 15:52

〔記者王榮祥／高雄報導〕立委陳其邁、李昆澤偕同高市議長康裕成、市議員何權峰與黃淑美，今專程前往本和里滯洪池視察，瞭解防汛整備情況﹔陳其邁表示，有人常質疑高市府的錢花在哪裡？其實就花在像滯洪池這樣、點點滴滴跟民眾生命財產有關的建設裡，他要感謝前市長陳菊12年來對治理水患的用心，也要感謝水利單位最前線同仁辛勞。

陳其邁、李昆澤2立委與多位高市議員，今天中午前往高雄市三民區本和里滯洪池視察，瞭解防汛整備概況，同時也呼籲民眾提高警覺，隨時注意相關水情資訊。

陳其邁指出，大高雄目前共有15座滯洪池，總滯洪量327萬公噸，搭配完善的排水系統，在大雨來時提供適度的緩解空間，避免可能發生的災情，例如岡山地區，以往每逢大雨常淹水，這幾年已大幅改善。

陳其邁認為，這要感謝前市長陳菊12年來的用心，將資源投注在這些建設上，從根本解決水患問題；有人常批評高雄市的錢花去哪裡，其實就在這些點點點滴滴的建設裡。

陳其邁舉本和里滯洪池為例，這是全台第一個都會型防災滯洪池，他顛覆過往加高提防、加粗排水管的概念，透過與地理環境融合的概念，規劃出適合都會的滯洪空間，並搭配智慧型監控系統，讓市府能即時掌握水情、做出必要措施。

陳其邁強調，這都要感謝前市長陳菊的用心，也要感謝水利團隊的努力，讓高雄市民生命財產更有保障。