豪雨可能來襲！柯文哲備戰 訪馬祖行取消

2018-06-14 14:06

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲原訂6月15日至6月17日這3天，率領台北市政府團隊，赴馬祖與連江縣政府進行市政交流，主要安排參訪衛生所、連江縣立醫院、馬祖酒廠等行程。

但台北市政府今天宣布，因中央氣象局已發布「熱帶性低氣壓特報」，雖然北台灣目前天候狀況還穩定，但考量中央災害應變中心已二級開設，以及目前在台灣南部海上低壓不排除轉成輕颱，因此前往連江縣的市政參訪交流活動，將改由主責的衛生局長及兵役局長帶隊前往，柯文哲改留在在台北掌握天候情況。