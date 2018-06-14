國民黨團總召選舉 江啟臣2票險勝

2018-06-14 14:04

〔記者林良昇／台北報導〕立法院國民黨團今午召開選舉會議，進行第3任黨團總召、下會期黨團首席副書記長選舉，國民黨立委江啟臣以17票，2票之差勝過競爭者費鴻泰的15票，將由江啟臣擔任第3任黨團總召﹔首席副書記長則經協調，共推吳志揚擔任。

國民黨團今午召開選舉會議，卻在前15分鐘閉門，不開放媒體訪問，引發「黑箱」質疑，連到場開會的國民黨立委們也覺得奇怪，直呼要詢問，後來在立委協調下，才開放媒體進場採訪，現場氣氛頗為輕鬆。

競爭黨團總召之位的江啟臣與費鴻泰在選舉會議時進行政見發表﹔江啟臣拿出4月間民眾給他的2張紙條，內容是對國民黨發展的期望與忠告，他說，字句發人醒思，他受到鼓勵，必須透過黨團給民眾看到不一樣的國民黨，年輕的黨團成員應該出來打頭陣，銜接世代斷層，讓黨團呈現不一樣的面貌。

費鴻泰也在台上拿出紙條與江啟臣別苗頭，他也強調，黨團沒有世代之爭，只有看法一不一樣，他有去拜訪江啟臣，跟江說在選舉過程一定要團結，團結不一定會贏，但不團結一定會輸，國民黨是在野黨，沒有鷹派、鴿派的問題，只有對抗萬惡民進黨的戰爭，國民黨沒有分裂的本錢。

費鴻泰還特別向正爭取新竹縣長提名的國民黨立委林為洲送暖，稱他在這2個月一直鼓勵林在8月27日以前隨時準備備戰，建議他不要放棄爭取，費也強調，要尊重中常會，但制度也必須尊重，質疑未來黨內還有區域立委選舉，在提名上是否要重蹈覆轍？

江啟臣和費鴻泰兩人隨後握手，展現團結，兩人甚至還在投票時一同投下選票，讓國民黨立委陳雪生還開玩笑說，兩人乾脆互投給對方。

吳志揚在發言時則表示，這3屆以來，他沒有看過這麼團結的黨團，還「告白」說，他好愛每個同志，「你們每個人都好可愛」，惹得現場藍委笑聲不斷。

經過約40分鐘投票，於1時30分開票，34名國民黨立委中有32人領票，前立法院長王金平、國民黨立委羅明才未領票，投票結果：江啟臣17票、費鴻泰15票，由江啟臣險勝，擔任第3任黨團總召。