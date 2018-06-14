送弱勢家庭米印傅崑萁夫婦肖像 國民黨參選人：支持

國民黨籍花蓮縣議員參選人俞慧君、沈君茹今早帶一名單親媽媽到劉曉玫服務處前抗議。（記者王錦義攝）

2018-06-14 13:44

〔記者王錦義／花蓮報導〕民進黨花蓮縣長參選人劉曉玫質疑縣長傅崐萁利用縣府幫助弱勢家庭的三節物資，刻意在包裝袋上印有國民黨縣長參選人徐榛蔚的相片，猶如縣長老公用行政資源為候選人老婆廣告宣傳。對此，國民黨籍花蓮縣議員參選人俞慧君、沈君茹今早帶一名單親媽媽到劉曉玫服務處前抗議，他們說，「劉曉玫污衊、踐踏弱勢家庭的尊嚴」要求劉道歉，對於用公帑送米並印製上縣長夫婦倆的相片，2位參選人也表示支持。

俞慧君說，劉曉玫擔任縣議員長達17年，難道不知道每年三節送給弱勢家庭生活物資的善舉已經行之有年、並且預算是經過縣議會通過的，劉曉玫身為縣議員都不清楚嘛？這9年來，縣府發放弱勢家庭生活物資，一共有350場次，造福15000戶弱勢家庭，都是公開、常態性的活動，請問劉曉玫為什麼都不到場支持？她認為劉的質疑，是在傷害花蓮弱勢家庭、踐踏弱勢家庭的尊嚴。

對於縣府使用公帑發送給弱勢家庭生活物資上印製傅崐萁、徐榛蔚2人的相片，俞慧君強調說，「全省各縣市首長，送給弱勢家庭愛心物資，都是縣長、縣長夫人一起送的」如果今天連這種公開性、常態性的活動，民進黨都要拿來做政治鬥爭，實在是非常可惡，很多民進黨的議員、村里長也都會去送米，「難道關心弱勢家庭是錯的嘛？」

沈君茹則帶著一封弱勢家庭的信件到場朗讀，她說，弱勢家庭平常就沒有多餘的錢可以買米，有收到縣府的米都很開心，就多煮一點飯給孩子吃，如今被劉曉玫質疑，讓他們相當害怕以後沒有米了怎麼辦？沈君茹強調說，從政的人要有慈悲心、憐憫之心，縣長傅崐萁、立委9年來一步一腳印為鄉親服務，竟遭到如此的抹黑、糟蹋，天理何在？

單親家庭的李姓媽媽今早也站出來力挺縣長送米，她說，她單親沒有工作，還要照顧小孩、生重病的媽媽，這20幾年來都是抱著感恩的心情去領米，她覺得米袋上面印有縣長夫婦倆的肖像沒有什麼，「我不覺得這有什麼問題」她1年三節中每節領2包米，可以吃到2個月，這2包米對他們很重要，「感受很深」，就像俞里長，之前還沒選里長前，遇到她父親過世，就很熱心的幫她找資源，一直到現在，這是在幫忙她們家，跟選舉沒有關係。

花蓮縣政府也邀請縣府法律顧問林武順律師、許正次律師2人發出新聞稿澄清指出，1年三節發放弱勢族群生活物資，行之有年，而且年年都是以縣長傅崐萁與夫人徐榛蔚的同一張拱手的照片，拱手代表的意義是「祝福與關懷」之意。年年使用相同的夫妻照片，訴求重點在於「家庭和諧，幸福美滿」，其次，在包裝袋上的文字，年年相同，沒有一字一句與選舉有關的文字或圖案，1年三節生活物資發放，9年來都是經過花蓮縣議會審議通過預算執行，屬於執行例行性的社會福利政策，並非選舉年才發放。

縣府強調，對於民進黨有關人員的不實指控，恐涉及誣告、加重誹謗、違反選罷法意圖使人不當選之嫌，縣府會依法追究刑責，縣長傅崐萁從政以來，一直以「關懷弱勢、幸福家庭」為主軸，一人從政、全家服務，鄉親都知道縣長夫人徐榛蔚愛民、親民，關懷弱勢，期待透過三節物資的發放期間，親自到各鄉鎮市關心民眾生活狀況，協助民眾解決問題，讓縣民們健康快樂，擺脫花蓮為後花園的形象，塑造不同於西部大都會生活模式，將花蓮打造成為觀光亮點，共創花蓮觀光城市形象，達到縣長「國際都會‧觀光花蓮」施政目標。

劉曉玫回應說，幫助弱勢家庭的三節物資，為議會通過的預算，議會所有議員本意就是要照顧弱勢家庭，但議會並未同意三節各項物資印上國民黨縣長候選人相片，並有花蓮縣政府廣告字樣，傅崐萁夫婦長期用納稅人的錢為自己具名宣傳，多年來積非成是、已嚴重混淆視聽；而徐榛蔚並不具有縣府公務人員身分，如此情況就是縣長老公為候選人老婆廣告宣傳、圖利明確在案。

劉曉玫說，過去物資發放都是由村里長及村里幹事親送至弱勢民眾家中，避免民眾舟車勞頓，自傅崐萁擔任縣長以來，改成叫弱勢團體到活動中心排隊發送，塑造「個人布施」形象，已造成弱勢民眾領取物資品的舟車勞頓及困擾；未來，她會持續對弱勢團體的照顧，會更加用心、努力，比現在更貼近弱勢民眾的需求。也希望參選人不要在利用權勢動員抗議了，天氣很熱，卻用停發白米這樣的錯誤資訊，誤導弱勢家庭出來抗議，請不要消費弱勢，搧惑民眾抗議，也難掩違法事實。

民進黨籍縣議員莊枝財也抨擊說，送米是幫助縣內弱勢家庭，是很好的善行，也是議會支持的政策，但利用送米的機會，在米袋外面印製國民黨縣長參選人的相片，這就有利用納稅錢、行政資源幫特定參選人助選的嫌疑，而且花蓮是東部稻米之鄉，所產的白米質量、數量都優於全國，縣府不支持本地產業，反而去購買外縣市生產的白米，這樣說不過去。

對於劉曉玫到地檢署告發，花蓮地檢署回應指出，業經地檢署剪報分案，由檢察長指派專責檢察官指揮偵辦，檢察長黃和村並呼籲各行政機關人員切勿利用行政資源為特定參選人助選、行銷，或使選民有賄選、助選聯想之不當行為，一旦有任何疑似賄選之行為，地檢署必定分案究辦，各參選人也應體認公平選舉是民主的基石，建立不易，各參選人務必遵守競選規範，切莫不當利用國家資源作為自己競選的工具。