新北官員遭爆赴北市關說喬事？ 北市官員說不清楚

2018-06-14 13:29

〔記者蕭婷方／台北報導〕國民黨新北市長參選人、新北市前副市長侯友宜土地租文化大學宿舍掀爭議，北市長柯文哲日前也下令都發局調查。北市議員王威中與王閔生今早召開記者會，指新北市副秘書長邱敬斌遭爆昨天赴北市都發局，與副局長張剛維會面，質疑雙北官員想要私下關說喬案，現場邀來都發局官員現場對質，痛批侯友宜對外公開說謊。

日前台北市議員王威中爆料，侯友宜妻子任美玲名下一塊土地興建集合式住宅，申請九十九個門牌，以規避北市土地使用分區，後續並租給文化大學做宿舍，年收租金逾二千萬元，也使校方為增加收入，將二人房改為四人房、並調漲租金，學生居住品質低落。

事發後，北市長柯文哲下令徹查，昨爆新北市副秘書長邱敬斌赴北市都發局，與副局長張剛維會面，邱對外表示是訪友，僅祝賀前同事建管處總工程司陳建華升官、並邀其參與自己的生日會。

王威中與王閔生今早召開記者會，並邀來陳建華、負責土管業務的建管科長林玄理還原昨日現場見面情形。林坦言，陳建華有打電話請他到辦公室，表示邱敬斌要來，希望自己也能到場說明、交換意見，現場除自己與陳外，張剛維確實在場。

陳建華現場則數度強調，自己與邱因為有往日同事情誼，邱才會到北市來拜訪；不過對於張剛維為何也受邀到場，則說不清楚。

王威中批，文大案為侯友宜個人財產，不屬於新北市政，為何新北市副秘書長要親赴北市喬案，疑涉關說。

此外，針對前日侯友宜在廣播節目上表示，租給文大做大群館宿舍的土地是「娘家財產、婚前就取得」，而違法使用的情形自己也不知情，「應由文化大學說明」。

王閔生也出示相關文件直指，依照北市土地使用分區條例，該區屬於特住二，僅能做集合住宅不能做寄宿住宅，該棟建築侯友宜多年來都是以學校宿舍名義申報消防安全，為何市府遲遲未能依法開罰。

王威中更出示拿出地籍資料打臉侯友宜，土地並非全如侯友宜在廣播節目中所說，是妻子在婚前，從娘家繼承而來，實際上大群館土地是在侯友宜婚後，侯家才陸續購入、合併。

對此，林玄理僅回應，土管的部分在做現場事實認定，依照目的事業主管機關認定，由教育部協助認定目前的空間樣態，教育部認定後再由北市依照都市計畫法開罰，會積極聯絡教育部。