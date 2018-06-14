軍改納離婚配偶年金請求權 朝野無共識

2018-06-14 13:15

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院朝野各黨今針對軍人年改草案展開第三天協商，討論並涉及外界矚目的配偶離婚退休金請求權條文。國民黨立委馬文君在會中提到，她擔心這個法律一旦制定，會造成懂法的人玩法，「有些人會利用這個法律漏洞，找中校上校等高階軍官結婚」，進而造成更多社會問題。

不過銓敘部與法務部在稍後的說明中都表示，離婚退休金請求權有互惠原則，在兩人都有工作的情況下，需要雙方職業的退撫制度都有請求退休金的規定，才能申請，不會產生只有一方需要付錢、另一方不用的情況。

蘇嘉全上午召集朝野協商攸關軍人年金改革的「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」。其中攸關離婚配偶年金請求權的關鍵條文，行政院版比照公教年改，主張軍、士官的離婚配偶與該軍、士官婚姻關係存續滿2年者，離婚配偶得請求分配該軍、士官2分之1的退伍金或退休俸。

國民黨立委蔣萬安在會中表示，民法關於離婚的規定很清楚，立法目的就是為了了結雙方的權利義務，如今立這條法律，卻要離婚雙方多年以後還要對簿公堂，即便是平和的離婚，但要達成離婚協議，為了將來退休金的問題，還要彼此面對一次，對雙方都是二度傷害。

民進黨立委尤美女則說，日本、德國，以及西方國家，也都有在年金法案中納入夫妻剩餘財產分配請求權的內容；她強調，公教人員的離婚配偶年金請求權會引起反彈，是因為以訛傳訛。尤美女表示，所有軍人辛苦為國家捍衛安全，不會有人希望嫁給軍人，比嫁給其他人的權利是比較少的，沒有人希望這樣。

尤美女說，離婚配偶年金請求權牽涉到有人辭職當家庭主婦與家庭主夫，他們的財產在哪裡？她說，夫妻兩人照顧家庭，有錢出錢、有力出力，這段期間所賺得的錢應該平均分配。

與會的國防部長嚴德發、國軍退除役官兵輔導委員會主任委員邱國正，則都主張應該尊重民法、回歸民法的規定。

最後蘇嘉全裁示，各黨團回去再研議看看，與離婚配偶年金請求權相關條文全數保留。