批「靠北民進黨」 徐國勇：散佈謠言把農民踩在腳下！

行政院發言人徐國勇。（資料照）

2018-06-14 13:00

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德為助蕉農，經朋友黃香推薦，最近推廣香蕉新吃法，生香蕉可帶皮水煮，並可搭配醬油、大蒜。臉書粉絲頁「靠北民進黨」昨一度貼出6年前市售香蕉驗出農藥「克收欣」的舊聞，指「香蕉含農藥殺菌劑『克收欣』致癌物，吃水煮香蕉要三思」，由於引發爭議，「靠北民進黨」撤掉ｐｏ文並致歉，行政院發言人徐國勇今天痛批這個臉書是政治操作，打擊農民，目的是散布香蕉農藥超標，「靠北民進黨，從來就是靠北政府」。

徐國勇說，這是什麼集團的外圍組織他不知道，但散佈謠言，把農民權益踩在腳下的政治操作手法，實在太離譜！

徐國勇表示，「靠北民進黨」臉書專頁用舊新聞改標題報導，這是很離譜的事情，縱容有部分香蕉農藥超標，也是極少，不能說香蕉有問題。

行政院今舉行院會，徐國勇會後受訪時做以上表示。

被詢及這幾天電視談話性節目還在討論賴揆的水煮香蕉，賴清德會邀請黃香示範嗎？徐國勇則說，沒有必要。現在香蕉價格已回升到每公斤15.6元，有政黨日前 製造假新聞說香蕉每公斤跌到僅是1塊錢，但當天外銷價是一斤是20元，北農拍賣價格11.9元，還有1塊錢香蕉，目的是什麼？安排賴揆「表演」沒有意義。