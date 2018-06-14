吳音寧在議會天天挨轟 北農常董：這不是政治鬥爭是什麼？

市場七大公會今召開記者會力挺吳音寧。（記者楊心慧攝）

2018-06-14 12:53

〔記者楊心慧／台北報導〕台北農產運銷公司風波不斷，市場七大公會今召開記者會力挺北農總經理吳音寧，中華民國青果商業同業公會聯合會理事長、北農常務董事邱進福說，全台有56個果菜批發市場，有看哪個總經理每天被叫到市議會備詢，甚至去羞辱、抹黑她，這不是政治鬥爭是什麼？

面對近來的紛紛擾擾，邱進福說，吳為了休市3天的到貨量，最後調度的如此圓滿，卻被外界說是神隱，這公平嗎？後來還說她看不懂財報，但她是東吳大學法律系畢業的學生，財報會看不懂嗎？邱強調，吃魚翅、送洋酒，都不是事實，卻被吵到現在，甚至台北市政府政風處也涉入查帳，「政風處可以到一家民營公司查帳嗎？」。

台北市農產運銷發展協會理事長邱文和說，吳音寧是位認真工作，不會與人交關的總經理，希望大家別再抹黑她，尤其最近端午節快到了，加上又將有豪雨，進貨量一定很多，若到時菜價、產量有任何問題，又會怪罪到吳身上，實在很沒道理，「她拼到流汗，卻沒人按讚，我就是要來為她按讚！」

另外，台北市農產承銷商業協會理事長黃文卿、台灣省青果運銷合作社理事陳益宗皆為吳音寧抱不平，認為整件事情為政治鬥爭，一直被大家抹黑，希望大家能還給吳真理。

市場七大公會在記者會結束前喊：「全力支持吳總經理」、「吳總加油，繼續連任！」希望吳能夠繼續撐下去。