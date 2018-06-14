台灣扮南海人道救援角色 馬英九讚黃煌輝主張是「馬規蔡隨」

前總統馬英九14日出席東吳大學嚴家淦法學講座，以「南海風雲」為題發表演說。（記者廖振輝攝）

2018-06-14 12:10

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九今天上午以「嚴家淦法學講座教授」身分在東吳大學以「南海風雲」為題演講時，盛讚民進黨政府的新任海洋委員會主委黃煌輝公開主張日本的沖之鳥是礁非島，日本不應據此主張經濟海域，「這才像政務官」，並透露自己打過電話給黃煌輝道賀。

此外，對於黃煌輝接受媒體專訪時宣示台灣將扮演「南海國際救難中心」，人道救援的角色，馬英九強調，他過去在總統任內就已經提出「南海和平倡議」的主張，因此黃煌輝的說法，應該算是「馬規蔡隨」。

馬英九指出，沖之鳥礁面積只有九平方公尺，如果日本可以藉此主張二百海哩的專屬經濟區域，要比日本領土面積還要大，相當過分。

對於黃煌輝最近接受媒體專訪明確指出，沖之鳥礁不是島嶼，日本政府不應主張經濟海域，馬英九說，這是民進黨政府官員第一位清楚主張的官員，還說他認識黃煌輝，並且打過電話向黃煌輝道恭喜。

他並讚揚黃煌輝，「這才像政務官」，有依照國際法辦事。

此外，馬英九引述外媒「彭博」資訊專欄文章時，澄清內容指稱中國大陸為了掌握油氣，主張南海區域為領海的說法並非事實，中國大陸未曾宣布南海為領海，只是主張那些島嶼是領土，對海域有歷史性權利，另有關美國堅持主張軍艦行駛南海，即使外國領海也有無害通過權，馬英九說，這個觀念他是不能接受的，因為依據領海法規定應先通報，在我國必須先事先通報，中國大陸的規定則是先獲得允許。

馬英九還重提當年菲律賓所提「南海仲裁案」仲裁結果認定有我駐軍的「太平島」是礁非島，完全沒有道理，他曾公開呼籲菲律賓官員以及仲裁法官到太平島探視實況，但他們都不敢來面對真相，後來他邀請已經當選總統的蔡英文一起到太平島宣示主權，蔡英文沒有同意，還有媒體名嘴說他邀蔡英文到南海「看海」，「我又不是搞戀愛，去看海，實在莫名其妙，太荒唐﹗」

馬英九說，當時民進黨發言人還批評他搞不清楚，去太平島會引起國際紛爭，但他到太平島不是去張牙舞爪、罵人，只是提出和平倡議，而且回來後還召開國際記者會，根本愛國際間沒有發生什麼事，證明他們誤判。