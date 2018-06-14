北農風波 柯文哲：用一個吳音寧搞垮我...這是戰術

2018-06-14 12:27

〔即時新聞／綜合報導〕台北農產運銷公司總經理吳音寧上任後風波不斷，今天上午台北市長柯文哲搭公車上班時接受訪問，他表示，這是政治攻防戰術，目的是用吳音寧把柯文哲弄倒。

綜合媒體報導，柯文哲認為，這一連串的風波是政治攻防戰術，夾於中間的他只想息事寧人、讓事情趕快過去，北農能繼續往前進，他也無奈，有時候藍綠殺起來他也束手無策。

柯文哲無奈表示，現在不管是誰，包括柯文哲只要和吳音寧同框，就一定扣分，用一個吳音寧把柯文哲搞垮，這不就是戰術想要的結果嗎？