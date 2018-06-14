教師退休補償金領不到 藍委臨時會提案修

國民黨立院黨團立委蔣乃辛（右起）、李彥秀、柯志恩、吳志揚等14日召開記者會，反對退休教師年資補償金限期停發。（記者張嘉明攝）

2018-06-14 11:45

〔記者林良昇／台北報導〕立法院正舉行臨時會，國民黨團將「公立學校教職員退休資遣撫卹條例第34條修正草案」排入臨時會議程，希望能夠修法將退休教師的年資補償金限期一年的發放規定刪除，國民黨團書記長李彥秀表示，一年內取消補償金的機制不夠周延，對於有領補償金的人不公平，國民黨提案是有所本，不是無理取鬧，希望民進黨支持。

國民黨團解釋，年資補償金是民國85年實施新制退撫時，針對當時仍在職而舊制年資不到15年的教師給予的「補償金」。公校老師的退休金若包含新舊制年資，舊制前15年，每年的給付率是本俸的5％，而新制改為本俸的4％，為了補償這1％的差額，因此對於民國70年至84年間進入公立學校任教的老師，設計出「補償金的制度」。

國民黨團表示，若是一次領，則是本俸乘以不足的年資；如是月領則是一次補償金乘以0.2，領終身。如已有舊制年資1至14年的公立學校教師可領取4萬8000餘元至近68萬不等的年資補償金，但依現行條文，卻出現明年6月30日以前退休者，可以結算金額，一次全部領取；但對於之後退休者，則完全取消，一毛錢都領不到。國民黨立委蔣乃辛提案修正為「依原規定核發」。

李彥秀說，新舊制轉換過程中有補償金的機制，當時公教年改修法在立院委員會討論時，在野黨委員就提出，1年取消補償金的機制 對於教職人員有影響，因為配合學校寒暑假時間，教職人員就職、退休都是2月1日和8月1日，如果7月1日年改上路，加上1年內取消補償金的機制，該筆補償金部份教職人員領不到，對於有領補償金的教職人員不公平。

蔣乃辛表示，教職人員不像公務員隨時可申請退休，退休日期受限於受教權規定採學期制，退休生效被限縮在每年的2月1日和8月1日；今年7月1日教師退撫新制上路後，55（年齡加年資）專案跟著取消，且新法實施1年後年資補償金取消，被限制在這兩年8月1日始得退休生效的老師，依規定就喪失了領取資格，對教職人員的公平性，對政府信用會造成很大影響。

李彥秀呼籲，國民黨提出的該條修正動議一定要修正，民進黨應該思考國民黨團的修正動議不是無理取鬧，若不處理，只會讓年改衝擊擴大。