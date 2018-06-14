新北社工送蘋果到警局 時力批市府讓基層過勞

2018-06-14 10:52

〔記者何玉華／新北報導〕時代力量新北黨部與5名議員參選人今（14日）召開記者會，指為了慶祝6月15日警察節，新北市府為了營造和樂融融的感恩氣息，要平日已經超級忙的社工，全體動員送蘋果到警察局，讓過勞的社工為了超時工作的警察，更加過勞，讓過勞的基層弱弱相殘；新北市社會局則認為，這是網絡合作、互動聯繫感情的一環。

彭盛韶指出，根據「台北市社會工作人員職業工會」調查，今年新北市社工在6都中榮獲第2名「無敵鐵金肝獎」，每日平均工時9.74小時僅次於高雄。

唐聖捷指出，根據陳情社工提供的分配表，各個社福中心送蘋果的分工，就是過勞雪上加霜的證據，包括北海岸或七星社福中心，服務涵蓋範圍非常廣，叫社工舟車勞頓去送水果，不如讓社工發揮原本職責，幫助個案。

曾柏瑜表示，過去曾發生案主衝入辦公室對社工人員施暴的案例，辦公室應該裝設保全系統、進出人員的門禁管控、機構的監視系統，以及可立即連線警方的通報系統，而非僅依賴不足的警力，讓兩種過勞度都極高的工作互相造成對方的負擔。

張祐銓總結提出三點訴求：包括社工應有正常合理的工作環境，市府勿增添冗事，為過勞火上加油；政府身為雇主，應肩負起社工人員的安全保護，重視社工在第一線面臨的風險，在制度上給予應有的保障；增加對轄內社工的工作環境狀況調查的經費，正視社工目前低薪、高工時、冗事多的困境。

社會局表示，社工與警察本是一家，都是為維繫社會秩序和家庭功能的重要支柱，必須密切合作，因此每年在警察節前夕，各社福中心都會就近送蘋果給各派出所警員，以表達感激及雙方合作的心意，今年因香蕉盛產，特別加送香蕉，也算是對農友的照顧。