獨家》孫女控訴「曹錕賄選」辱及先人 國史館回應了

2018-06-14 10:37

〔記者蘇永耀／台北報導〕中國現代史中幾乎已被史學界及教育界當成「基本常識」的「曹錕賄選」，最近曹錕之孫女曹繼方多次來台奔走控訴這種說法辱及先人。國史館表示，撰寫歷史不免對歷史人物有所評斷，但類似「賄選」這種罪名，必須要經過司法機關的判決認定。國史館是行政機關，不宜對這種司法爭議事件片面提供「正確、標準」的歷史論斷。曹繼方如果願意提供不同書面意見給國史館，國史館會將書面附在館藏該件檔案後面，同時提供檔案當事人的意見給使用者閱覽。

曹錕為「民國初年直系軍閥領導人之一」，1923年曾參與中華民國總統選舉，當選為「中華民國大總統」，擔任總統一年餘。但這次選舉卻因投票前由國會支付出席議員五千元，而引發行賄爭議。尤其當年也參與此選舉的孫文之一方，在選舉之後即發表宣言直指「曹錕賄選」。此後「曹錕賄選」就被一般的歷史書籍所不斷引述，甚至成為教科書中幾乎必有的內容。

曹繼方曾對國民黨提告

不過，旅居美國的曹錕孫女曹繼方說，當年國會議員分散在中國各地，薪餉也發不齊，所以這是為了彌補議員的出席費，款項並經財政總長及內閣等的同意，都由國會開出支票，經過合法程序。她指控，那時候的孫文為了奪權而與中國國民黨編造曹錕賄選的謊言，是抹黑及汙衊。指稱「曹錕賄選」，必須提出證據，並給個說法。

由於認定「始作俑者」是國民黨，曹繼方這幾年來台控訴辱及祖父，甚至告過國民黨以及黨史館主任邵銘煌、歷史學者張玉法等人，但法院則認定此為可受公評之事，判其敗訴。

為此已來台十餘次的曹繼方，也質疑代表政府立場的國史館，在其出版品同樣提及「曹錕賄選」。鑑於內容常為教科書等所引用，她並數度到國史館表達不滿。曹繼方最近再度由美國來到台灣，除前往國史館提供反駁賄選的相關說法外，也向監察院及立法院等機關陳情。

國史館檢視目前館內典藏的檔案，有關「曹錕賄選」的「直接證物」，僅有素與曹錕不睦的山西都督出身、之後加入蔣介石國民革命軍的前行政院長閻錫山檔案裡，有一份封面名稱為「關於黎氏復職與曹錕賄選之件」的文件，內容批評曹錕以「偽憲法」、「賄選醜劇」等當選大總統，內容是閰錫山的秘書於整編檔案時所撰題綱，並非當年的一手資料，也沒有提出任何賄選的佐證資料。

另外，在國民黨黨史會編纂的「國父全集」第二冊，有所謂「中國國民黨為曹錕賄選竊位宣言」，1923年國民黨批評由國會投票選出曹錕，是進行「崇拜金錢、喪失人格之賄選」，但同樣只稱之賄選，未提出具體事證。

國史館表示，曹錕既然是公眾人物，自然會受到來自各種立場的評論。但國史館也表示，撰寫歷史不免會對歷史人物有所評斷，但類似「賄選」這種罪名，在近代的民主法治國家必須要經過司法機關的判決認定。國史館是行政機關，不宜對這種司法爭議事件片面提供「正確、標準」的歷史論斷。

國史館表示，該館1980年出版的「中華民國史事紀要」的確有曹錕賄選的敘述，但該書早已絕版，未來國史館也不再纂修國史，因此不會再出現相同情況。至於曹繼芳認為部分館藏檔案的內容有汙衊先人之虞者，國史館也表示該館不能更改既有的檔案內容，但若曹繼芳願意提供不同意見的書面內容，基於其為檔案當事人家屬的身分，國史館會將此書面作為該檔案附卷，同時提供閱覽。