請示「王爺」紙條成投共鐵證！ 王炳忠老爸氣撲撲說...

北檢13日偵結中國學生周泓旭涉嫌來台發展共諜組織案，包括周泓旭及王炳忠等多名新黨青年軍，均被依違反國安法起訴。遭訴的王炳忠（見圖）、候漢廷、林明正等人召開記者會回擊北檢，並呼籲公開審理。（資料照）

2018-06-14 09:56

〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署偵辦中生周泓旭共諜案，13日舉行偵結記者會，依違反《國家安全法》將新黨青年軍王炳忠及其父王進步等4人起訴，而他們投共的證據，竟是請示「王爺」問事的紙條。對此，王炳忠的父親王進步氣炸的說，向神明問事情竟然變成共諜，「根本放屁！」

北檢偵辦中國學生周泓旭涉發展共諜組織案，13日上午11點舉行偵結記者會，並依法起訴王炳忠、侯漢廷、林明正與王炳忠父親王進步等4人，而根據北檢公布多達34頁、近2萬字的起訴書中指出，王炳忠父子倆在新北市板橋區設立「南鯤鯓代天府板橋玉旨代天堂」供奉神明「王爺」，並常求「王爺」開示，「國台辦政黨局是否對弟子的支持有所動搖？」

據《ETtoday》報導，王進步對於兒子王炳忠過去被網友惡搞「求王爺讓他脫處」一事相當不滿，更表示檢調把兒子向「王爺」問事的紙條當證據要辦他，直呼「這麼扯的事你信？根本放屁！」還說在他們家向「王爺」問事是很平常的事。

「欲加之罪，何患無詞」王進步對於兒子被北檢起訴直喊冤，認為王炳忠根本是被人陷害，還說兒子並非台灣兩大黨裡的成員，也沒多大的影響力，中共怎麼會看上他們，更強調王炳忠「不過就是唱歌破音然後就紅了，然後呢，是影響台灣的甚麼了嗎？」