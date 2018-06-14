阿扁參加孫子畢典對教改感觸多 「若年輕55歲必上不了台大」

阿扁出席小孫子畢典（右上）與自己小學獲縣長獎時照片對比。（翻攝新勇哥物語）

2018-06-14 08:12

〔記者王榮祥／高雄報導〕新勇哥物語今透露前總統陳水扁日前參加小孫子（陳幸妤兒子）國小畢業典禮，開心之餘也感觸良多，並提及教改改來改去，改到學生、家長、學校都無所適從，書包有較輕嗎？補習有較少嗎？考試比較公平嗎？勇哥直言，如果阿扁年輕55歲，一定考不上南一中、也上不了台大法律！

勇弟在勇哥物語中指出，阿扁難得穿上好久不見的西裝，打了10年未曾打過的領帶，懷著感恩與祝福的好心情，陪著女兒幸妤去參加、並分享小孫子國小畢業的喜悅與驕傲；他看到小孫子上台拿到市長獎，瞧見獎牌上的市長陳菊大名換成陌生的代理市長（許立明），難免有些疑惑，畢竟大人的世界，小小年紀還真不懂。

勇哥想起55年前，阿扁從台南故鄉隆田國小畢業，也穿著爸媽省吃儉用新買的衣服及球鞋，從縣長胡龍寶手中拿到縣長獎；三級貧戶出身的少年阿扁，非常珍惜得來不易的獎項，那是對窮困小孩最大的激勵，促使阿扁更具信心地發奮圖強，也影響阿扁擔任北市長後，立下決心要在市政府親自頒發市長獎，且不是學業成績好才能拿市長獎，像事親至孝感人肺腑、運動場上競技表現優異、參加社團深具領導才能，都有機會獲得市長獎。

勇哥話鋒一轉提到教改，指出教改白老鼠，改來又改去，改得學生、家長、學校無所適從，想請教教改工作者，我們國小學生書包有比較輕嗎？補習有比較少嗎？從聯考到學測，從基測到會考，有比過去更公平更合理嗎？

勇弟問，如果阿扁年輕55歲，他還考得上南一中？還上得了台大法律系嗎？勇哥斷定，阿扁一定考不上、也上不了！