網友翻出「塑膠吸管喝飲料」舊照猛酸 林靜儀發文回擊

網友翻出林靜儀過往照片，指出她也用塑膠吸管。（圖翻攝自PTT）

2018-06-14 07:21

〔即時新聞／綜合報導〕近日環保署官員一句喝珍奶可以用湯匙，引起軒然大波。民進黨立委林靜儀在臉書PO文響應減塑，並分享自己常去的店家就是提供湯匙喝熱珍奶，卻遭網友貼出她過往用塑膠吸管喝飲料的照片猛酸。對此，林靜儀也在臉書發表回應。

日前，林靜儀在臉書PO文分享，自己常去的店家，十多年來點熱珍奶都是送上杯子和湯匙，冰珍紅則是附上塑膠吸管，因此她會自備金屬吸管。她說，環保署提出的政策是「內用飲料不要提供塑膠吸管」，「沒有要滅絕你喝飲料的生活」。

林靜儀也說，若是外帶，店家還是可以提供塑膠吸管。但「如果你是外帶飲料到辦公室喝，其實辦公室自備一下金屬吸管，不會怎樣的」。

有網友在PTT上以「林靜儀：我用湯匙喝珍奶十多年」為題轉貼文章，另有網友貼出林靜儀過往用塑膠吸管喝飲料的照片酸她。

對此，林靜儀在臉書發文回擊：「我說十多年來店家的熱珍奶是提供湯匙，怎麼會變成我十多年來用湯匙喝珍奶？」「外帶跟內用不會分，我真是敬佩大家」。

她說，出門要隨時準備環保餐具並不容易，「但這就結論到大家都不要做減塑的政策的滑坡也實在很厲害呢」。林靜儀強調，現在希望的是改掉內用的部分。