桃園藍大於綠 陳學聖：票催出來就能贏

2018-06-13 21:51

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨桃園市黨部13日在內壢舉辦黨員端午節聯誼，市黨部主委楊敏盛、黃國園黨部主委于北辰、現任立法委員吳志揚及多位黨籍民代同台為黨籍市長參選人陳學聖站台造勢，誓言11月24日選舉日奪回桃園執政權。

陳學聖表示，從政這麼久，這是第一次遇到國民黨在完全沒有黨產的支援下，準備要打的第一場硬仗。

陳學聖提出剛出爐的民調數據說，剛剛做完民調的結果，他和對手鄭文燦的差距大約在15％至20％之間。2個月前他剛被提名參選市長時，當時的民調有說他輸30％、甚至輸40％，短短的2個月可以追到只剩15％，他認為以目前的差距，要追上其實並不是那麼的遙遠。

陳學聖並分析說，在桃園這塊土地上的藍綠板塊，藍是52％，綠是48％，藍營最大的關鍵就是，要把所有的票催出來，就能夠成功。剩下5個月，他期望能夠每個月都追上2％，當選舉日來臨，就是兩陣營的黃金交叉。

楊敏盛也說，目前執政黨違法亂紀到處製造對立，兩岸關係越來越緊張。看看川普和金小胖70年來的敵對關係，都可以在新加坡把手言歡；他認為不論哪一個黨執政，兩岸關係都將必須以「和解」做為最大的公約數，唯有兩岸和解，台灣的未來才有希望、有國際空間、有市場，並創造第二次的經濟奇蹟。