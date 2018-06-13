連議員也不選了！ 陳見賢：副議長和縣黨部主委任滿就退休

隨著國民黨下屆新竹縣長提名人選底定，國民黨籍新竹縣議會副議長、縣黨部主委陳見賢也宣布退休，不會登記投入縣議員選戰，也不考慮選下屆立委。（記者黃美珠攝）

2018-06-13 19:40

〔記者黃美珠／竹縣報導〕國民黨下屆新竹縣長參選人今天底定提名副縣長楊文科，國民黨新竹縣黨部同日也展開為期2天的縣議員、各鄉鎮長及代表們的黨內初選登記作業。就在此同時，原本也被外界視為極有可能投入縣長選舉的副議長陳見賢卻受訪坦言決定退休，盡力輔選完爭取國民黨的勝選後，就要展開自己人生的下一階段規劃，不僅不再投入年底議員選戰，也暫不考慮挑戰下屆立委。

國民黨新竹縣黨部說，新竹縣基層黨內參選登記作業明天將截止。今天縣議員部分登記的有竹北選區王炳漢、湖口選區甄克堅與葉時優。尖石選區有劉建民。鄉鎮市長部分有芎林鄉黃正彪、尖石鄉曾國大。

經歷過了縣長提名作業的紛擾，為了重新團結、一新氣象，國民黨籍議長張鎮榮將在明（14）日早上10點，率領議會黨團議員一起到縣黨部登記。

楊文科說，確定被提名後，他喜憂都有。喜的是被提名了感覺很光榮，憂的是整個大環境很險惡，未來他要積極對內完成整合，對外要全力以赴爭取國民黨勝選。

楊文科：願意去拜訪、向林為洲請益

楊文科說，他推崇黨籍立委林為洲是個優秀的人才，從今天相關媒體看到林為洲落淚的畫面，他也感受到林為洲認為有受到委屈。基於國民黨沒有分裂的本錢，只要林為洲時間許可，他願意去拜訪、向林為洲請益，以求已經在野的國民黨能保住新竹縣長。

陳見賢今天也以黨部主委的身分發布新聞稿表示，經黨員付託擔任新竹縣黨部主任委員一職，必定扛起輔選的任務與重責。他尊重黨中央的決議，將全力協助黨籍同志、以爭取勝選為最高考量。

他期許在經過中央協調小組努力與中常會決議通過定案後，所有黨內從政同志與黨員能團結一心，不要再有過當言論毀損主席與黨的形象，如依然為己之私，持續發表言論傷害本黨，將不排除召開考紀委員會，進行黨紀處分。

陳見賢：未來也不會考慮挑戰選立委

此外，陳見賢受訪直言，他今天沒有登記參選縣議員，明天也不會到黨部登記參選，未來也不會改挑戰選立委。

陳見賢說，「我要退休了」，只要副議長和黨部主委任滿就卸下重擔，跟家人出遊，經營自己人生的下一個階段。