被影射為侯友宜關說 邱敬斌、汪禮國喊冤

2018-06-13 19:12

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜夫婦土地爭議引發話題的敏感時刻，傳出新北市府副秘書長邱敬斌、城鄉發展局副局長汪禮國，前往台北市政府都發局與副局長張剛維闢室密談，引發疑慮；兩人今天受訪，異口同聲喊冤，強調要關說也會約在外面，怎麼可能光明正大走進辦公室？他們解釋，純粹是祝賀老同事升官、提醒餐敘，與侯友宜完全無關。

邱敬斌強調：「我是正大光明走進去，遇到認識的就打招呼！」；汪禮國也說「冤枉N次方」，反問自己何德何能去關說，要關說也應該是約出來，怎麼會笨到走進去。

邱敬斌說，6月13日是他生日，因為以前曾在台北市都發局服務，老同事間有每月邀約聚餐的習慣，但他要顧長輩、小孩，無法每次都出席，所以會利用自己生日前，請同事吃飯聚聚，這一次很早就約好12日晚上聚餐。

邱敬斌說，新北市特定農業區轉一般農業區的案子被營建署退件，市長朱立倫指派他負責協調，因此，12日早上開完市政會議後，便邀城鄉局副局長汪禮國一起到營建署拜會綜合計畫組，了解退件的原因，前往八德路2段營建署途中，繞道到台北市都發局。

他表示，到都發局，一方面親自跟剛升總工程司的老同事陳建華道賀，也提醒晚上餐敘；都發局副局長張剛維也受邀，但因無法出席，知道他到市府，也出現聊了一會，之後，因都發局11點召開局務會議，便與汪禮國離開，前後停留約30分鐘。