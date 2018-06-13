王炳忠中國女友照片疑曝光！鄉民直呼像鞏俐與黃安

2018-06-13 19:04

〔即時新聞／綜合報導〕新黨青年軍王炳忠因涉共諜案，今（13）日被檢方依違反國家安全法起訴，王炳忠庭訊時雖否認拿中國官方的錢，還稱他的3萬美金，是向2015年3月開始交往的中國籍女友許芝會借來的，現在他的女友疑似被鄉民肉搜出來，鄉民們認為長相與藝人「鞏俐」與「黃安」相似度極高。

PTT鄉民在八卦板PO文指出，在中國社群媒體「微博」中發現「炳忠女友」，該名女子利用自己的帳號替王炳忠推廣新書，王炳忠卻在貼文下方留言「謝謝網友熱情支持」，想與對方裝不熟，但依舊引來許多中國網友質問兩人關係，但雙方並無對此回覆。

鄉民們另提到，王炳忠於2014年生日當天，曾在臉書許願「要擺脫處男」，當時他留言：「回想27年的今天，老爸老媽在一個風雨交加的夜晚認識，當時他們喝了很多酒，忘了做好防護措施，就這樣讓一個偉人誔生......相信這不只是生日，更將是人生新一階段的開始！我要擺脫處男。」

許多PTT鄉民對此事表示，「身上有一種近似於鞏俐的土味」、「可以看出中共情報部門愛用的類型是哪一種」、「所以男人真的容易被色誘」、「男相大隻馬搞起來超爽的，處男不知道吧」、「這女的犧牲真大」、「老共蒸蚌，還配給女友啊」、「真的有夠支，支那的那種支」。

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王炳忠女友照曝光