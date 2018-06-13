接見美助卿 總統：妳的來訪代表美國的支持

2018-06-13 16:46

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天下午在總統府接見美國國務院助卿羅伊斯，她表示，羅伊斯助卿的來訪，除了有深化台美之間教育文化合作的意義之外，特別在中國打壓台灣、壓迫台灣外交，並且以軍事行動嚴重影響區域和平穩定的時刻，「妳的來訪也代表美國的支持」。

蔡總統表示，中國的動作單方面破壞區域穩定現狀，而美國與其他理念相近的國家給台灣的支持，就是對和平穩定現狀的支持，台美雙方一定會在「台灣關係法」及6項保證的架構下，持續深化雙方在各方面合作的關係 特別是在安全議題上，我們也期待與美方更進一步的合作。

羅伊斯則表示，非常高興有這機會再次回來台灣看看老朋友，也結交新朋友， 2016到2017年共有2萬1516名台灣學生赴美就讀，國務院的教育文化局估算，目前來自台灣有3200名的學生曾參加雙方交流合作計畫，每個數字背後都代表一段改變生命的經驗與歷程，「我相信這個經驗妳也有深刻的個人體會」。

羅伊斯說，很高興來到台灣，來看看如何強化台美雙方在文化、教育上的交流。

蔡總統致詞表示，非常高興能夠又一次在總統府歡迎老朋友羅伊斯助卿，能夠有這樣支持台灣的好朋友擔任國務院助卿，相信是台美關係非常重要的助力，這次是羅伊斯上任後第一次來訪問台灣，同時也是專程代表美國政府見證美國在台協會內湖新館的啟用典禮。

總統說，新館的啟用不只是代表美國對台灣堅定的承諾，也表示台美之間歷久彌新的友誼，她要代表台灣政府與人民向妳表達羅伊斯助卿表達歡迎之意，並同時再次恭禧美國在台協會新居落成。

總統表示，羅伊斯助卿主管教育文化事務，也是相當成功的企業家與教育工作者，長年從事國際的文化、教育交流，我們非常期待與她密切合作 ，進一步深化台美之間文教的合作。