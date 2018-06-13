軍改關鍵條文協商仍無共識 全數保留擇日再議

2018-06-13 16:28

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院臨時會進入第三天，朝野各黨針對軍改法案展開第二天的協商，上午討論約10條條文，下午協商開始進入深水區。其中攸關起支俸率的第26條條文，朝野經將近兩小時的討論仍無法凝聚共識，主席蘇嘉全最後裁示，相關條文全數保留，擇日再議。

立法院長蘇嘉全自12日開始召集朝野協商攸關軍人年金改革的「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」，今上午延續昨日的協商進度，持續進行軍改條文討論。

下午朝野各黨開始針對軍改關鍵條文進行協商。根據行政院提出的版本，起支俸率為55%，每增加一年增加2%，所得替代率上限士官95%、軍官90%；國民黨團則主張現役人員起支俸率為55%、每增加一年增加2.5%，退役人員則為60%、每增加一年增加2.5%。國民黨立委蔣萬安並說，考量退休俸計算期間拉太長，對退降退撫權益影響太大，退休俸計算基準應以服役期間最後36個月為計算。

時代力量立委林昶佐則認為，參考世界其他各國，台灣對退降的起支俸率已經很高，是否有必要超越其他國家、達到90%，應該還要再考慮。

因在野黨質疑，國防部針對軍人年改作的財務精算報告不確實，軍改新制落實後，仍可能在幾年後就破產，最終因朝野無法達成共識，主席蘇嘉全裁示，相關條文全數保留，擇日再議。