角逐新竹縣長 國民黨中常會通過提名楊文科

2018-06-13 16:16

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會今日下午正式通過由中央提名審核委員會提報建議提名新竹縣副縣長楊文科，與民進黨參選人鄭朝方、民國黨主席徐欣瑩角逐新竹縣長寶座，對於外傳國民黨打算徵召楊文科後，再與徐欣瑩進入第二階段整合之說，國民黨組發會主委李哲華鄭重否認，「這是假新聞」，楊文科會參選到底。

對於林為洲強調仍要奮戰到底，會在8月27日前自行做兩次民調，如果支持度沒有贏過楊文科在誤差範圍以上，會全力支持黨徵召的人，李哲華回應，新竹縣提名經中常會通過後，即表示國民黨在新竹縣的提名已成定局，希望所有全黨同志，一致共同為了勝選，團結一致，過去各種紛爭應該到此結束。

李哲華表示，楊文科如外界所言是白紙一張，沒有選舉恩怨的包袱，是一個比較好推銷的政治產品，而且對手不論是民進黨或民國黨參選人，都屬客籍人士，國民黨在新竹客籍選民居多的地區，自然也要做此考量，而且楊文科去年底開始參選以來，各種民調跡象都顯示趨勢向上，相信楊文科最後能取得勝利。

他並指出，中央提名協調小組後續會與林為洲等參選人說明結果，黨中央希望林為洲能繼續留在立法院服務，湖口鄉長林志華繼續爭取連任，竹東鎮長徐兆璋雖已屆滿兩任，但基於忠貞黨員，仍願意全力協助黨內提名，至於兼任地方黨部主委的新竹縣副議長陳見賢也將繼續競選連任議員。

對於有媒體昨日報導某科技大老承諾捐4億元給國民黨，換取提名楊文科以禮讓徐欣瑩，李哲華說，他第一次聽到這種說法，如果有任何人或單位、團體，以此不實說法汙衊國民黨的提名工作，國民黨一定立即提告，以司法求黨的清白。

此外，對於外界質疑國民黨捨全民調與初選的作法，李哲華表示，民調只是提名參考之一，而且國民黨非全代會召開時期的最高權力機構中常會已經做成新竹縣排除公開初選，授權中央提名協調小組擬訂最能勝選的策略，他並強調，新竹縣部分先前始終處於協調、徵詢階段，不像雙北市進行公開初選，所謂「走了90步、只差10步卻改辦法」的說法根本是無稽之談。

至於爭取提名的立委林為洲質疑自己是被做掉，李哲華說，「他的感受我們可以理解」，而且林為洲至今都說不會脫黨，林深愛國民黨，希望大家共同奮鬥，沒有分裂的問題。

擔任中常委的國民黨立委江啟臣則受訪表示，他肯定黨主席吳敦義處理提名問題的辛勞，以及提名小組花費心思，但其中可能與外界溝通不是非常清楚，無法找到大家圓滿接受的共識，他希望有更圓滿、彈性，不會產生副作用的作法，不要親痛仇快，對勝選才有幫助。

另一位中常委江碩平則說，林為洲知名度高，如果採全民調，林為洲一定是最高的，但如果提名林，地方人士並不支持，所以中常會才會決議讓中央繼續協調，求的就是勝選，國民黨在新竹縣要求勝，有賴於地方團結一致，才有可能。

對於媒體詢問，如果新竹縣最後輸了，吳敦義是否應負責任？江碩平則說，應該是中常會要付最大責任，不是吳敦義，因為是中常會做的決定。