監院不准他查扁案 陳師孟批：不合理、太奇怪

2018-06-13 15:50

〔記者鍾麗華／台北報導〕監委陳師孟上任後首案調查2009年參與「諷扁劇」的檢察官是否影響扁案審判，原定約談台北地檢署前主任檢察官慶啟人，不過慶啟人反質疑陳師孟「辦綠不辦藍」，上月遞陳情書要陳師孟迴避。監察院5日召開紀律委員會，決議陳師孟應迴避，不過，陳師孟受訪時批決議「完全不合理、這太奇怪了」，並表示將申訴。

監察院紀律委員會成員皆為馬政府提名的監委，召集人為包宗和，成員包括方萬富、江明蒼、林雅鋒、高鳳仙、楊美鈴、劉德勳等，並無任何一位蔡政府提名的新任監委。

紀律委員會認為，陳師孟於83年12月25日至86年7月31日擔任台北市政務副市長，由當時的台北市長陳水扁所聘，以及在91年2月1日至92年2月5日擔任總統府秘書長，也由當時的總統陳水扁所聘，二人在過往工作屬性上曾有密切職務關係，符合「監察法施行細則」與「監察委員自律規範」的應迴避情形。

監察院前院長王建煊任內，曾因不滿秘書長陳豐義遭彈劾，親自「調查」提案監委，紀律委員會說，參酌王建煊與其自動調查案所涉之一方陳豐義，具有首長與幕僚長職務關係密切，而當時監察院監察委員紀律委員會決議王建煊應迴避。

陳師孟表示，他已向紀律委員會詳細解釋與扁的關係，他離開台北市副市長職務是因台大借調期滿，若不回去，台大將取消他的教職，當是扁還為此不高興；至於離開總統府秘書長則是因為他提出的意見不滿，其實兩次離開扁團隊都不是很順暢，他並非因為做過扁幕僚就想翻案，而是扁受到不公平的審判。

陳師孟說，他原以為紀律委員會應該會傾向不用迴避，太過掉以輕心了，他將去瞭解是否有申訴管道，如果沒有的話，將召開記者會，讓社會公評。