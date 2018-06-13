本土社團要求政府 應禁止懸掛五星旗...

2018-06-13 15:12

〔記者蘇芳禾／台北報導〕日前有媒體報導，民進黨協推禁掛五星旗公投，民進黨則指出，僅以朋友立場協助。台灣社、北社、台灣憲法協會等社團今天召開記者會，呼籲政府應該要取締為敵對國家「中國」宣傳的言論及作為，也要禁止懸掛中共的五星旗。

中社社長、中興大學教授廖宜恩說，有人在彰化占據寺廟，要消滅台灣民選政府，結果彰化田中分局警察還保護他，顯示台灣面臨中國併吞台灣越來越猖狂，不過台灣政府和人民對於懸掛五星旗的規定，其實都不清楚。

台灣憲法學會理事長許慶雄說，言論自由權不包括誹謗他人名譽、說謊、詐騙、為敵國或犯罪集團宣傳威脅言論、播報假新聞。一個人不能夠不開心就拿刀子在路上隨便威脅別人，各國都會訂法律，排除傷害自由、民主、人權的言論。

此外，許慶雄認為，選民若每天吸收錯誤資訊、假新聞，就會對社會、民主制度有危害，可能會變成反民主、反改革的投票結果，這不是民主制度要保障的。台灣很多媒體為北京統治者威嚇台灣人民，台灣人民卻縱容中國控制的媒體，每天發表危害台灣社會安定的假新聞，卻說這是新聞自由。

台灣社社長張葉森表示，台灣、中國的不同之處就是，台灣自由民主國家，習近平才說要尊重台灣生活方式，李明哲一到中國就被消失。五星旗在西門町到處亂竄，利用言論自由，鼓吹中國併吞台灣，中國滲透做到入島、入戶、入心，政府單位應該加強管制。

台灣教授協會副秘書長陳俐甫表示，從以前到現在，中國都沒有放棄武力併吞台灣，因此他認為不應該懸掛敵國旗幟，政府應該要修法限制。他也以德國為例指出，德國就明文禁止懸掛納粹旗幟。

台灣社副社長張復聚說，個人自由不應該侵害他人自由，這是全人類共識，最近很多親近中國的團體，希望台灣被中國併吞，但是鼓吹中國好、唱衰台灣、洗腦台灣人，台灣的民主自由就會不見，這些不是言論自由。