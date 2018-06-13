惡搞還反串？ 網傳藍營六都選將廣告超low、被酸翻

網傳藍營六都候選人廣告，由於品質粗糙，加上嚴重侵權，遭網友嗆翻，認為這是反串或惡搞作品。（圖擷自PTT）

2018-06-13 16:13

〔即時新聞／綜合報導〕隨著年底九合一選舉的腳步逐漸逼近，藍綠兩黨也紛紛推出六都首長選戰候選人，有網友發現網路上有人替國民黨六都候選人製作形象廣告，引發其他網友熱議。

昨（12日）晚有鄉民在PTT八卦版轉貼網友自製的國民黨六都候選人形象影片，影片中將國民黨六都候選人的頭像與日本三國遊戲的角色結合，還以「新北有正氣、台北有英氣、台南有豪氣、桃園有骨氣、台中有秀氣、高雄有義氣」來形容藍營六都候選人，轉貼鄉民指出：「為了這六個人可以擠出這麼多形容詞，我想這一定是真愛。」

同時影片中也替這些藍營候選人創口號，新北市長候選人侯友宜影片喊出「關公臉，菩薩心」，口號則是他當年圍捕白曉燕主嫌陳進興一案的新聞影片，而台北市長參選人丁守中的文宣則是寫「給我大巨蛋，其餘都免談」，影片稱「我們不需要一位只會耍猴戲的市長」，以柯文哲原地踏步被其他縣市追過的動畫，諷刺「台北，原地踏步」。

藍營台南市長參選人高思博的影片中則標上「南部沉淪中，都因綠色夢。」片中因稱地下電台賣假藥氾濫、空汙問題嚴重、登革熱造成數百人死亡等，讓南部持續沉淪；桃園市長參選人陳學聖片中，以一隻豬頭角色暴怒的畫面，聲稱認為現任市長鄭文燦不做事，拚命灑錢，只為了連任，最後列上「市長不選胖，市民才健康」的標語。

台中市長國民黨參選人盧秀燕的影片則表示，國民黨執政時台中是山明水秀的好空氣，如今卻是整天燒煤的烏煙瘴氣，以「藍天將再起，拒絕髒空氣」為號召；高雄市長候選人韓國瑜影片更打出「我只投菜販，貪二代滾蛋」的標語，影片以一顆核彈在高雄市區爆炸的動畫，稱民進黨在高雄執政20年了，但失業率、暴力犯罪及吸毒人、人口流失、負債都是六都第一，更諷綠營高雄市長參選人陳其邁是「貪二代」。

影片一出，立刻引發鄉民熱議，有鄉民批評除了影片直接盜用三國遊戲角色外，每段影片最後放上包含漫威、華納、派拉蒙等商標，涉嫌嚴重侵犯版權，而由於影片相當粗糙，底下鄉民也激辯這些影片究竟是有心人士反串還是支持者認真作品。

鄉民紛紛表示：「原圖拿來我幫你們修啦，看不下去了」、「等級跟長輩圖差不多吧」、「看看那排商標，準備開吉囉」、「盜那麼多圖跟商標還敢大剌剌」。

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