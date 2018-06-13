偵查庭訊3小時 吳音寧：已清楚交待、很快可還原事實

2018-06-13 14:37

〔記者楊國文／台北報導〕台北地檢署偵辦台北農產運銷公司前總經理韓國瑜被檢舉的「菜蟲案」、現任總經理吳音寧被控的「贈菜及贈酒案」，今早10點30分首度他字案被告兼證人身分傳喚吳音寧，庭訊長達三小時，下午吳音寧結束庭訊後表示，對於外界的疑問、檢方訊問，都已做清楚的交待，相信事實很快就可以還原，謝謝大家的關心。北檢明天預計傳喚韓國瑜作證和調查。

對於她是否以證人身份，針對韓國瑜被檢舉疑涉「菜蟲案」進行作證，吳音寧表示，基於偵查不公開原則，不方便說明，謝謝大家的關心，重申已對檢察官做詳細的說明。除此之外，北檢今也以證人身分傳喚北農主秘路全利。

今早上開庭前，吳音寧受訪表示，所有的作業流程都符合公司的規範，絕無不法，全力配合北檢調查，相信很快就能還原事實。

吳音寧說，他是北農董事會聘任的總經理，所以在總經理的位子上，每一天就是把自己工作做好。至於面對媒體追問是否覺得被政治迫害？吳音寧表示，配合北檢調查還原事實，所有作業流程完全符合公司規範，絕無不法，謝謝大家關心。

據悉，檢調接獲舉發，吳音寧以業務推廣名義，買下7噸左右的蔬菜送往溪州鄉，被告發貪汙，台北市議員也質詢指出，北農的業務推廣費用中，竟出現60瓶價值各約3000至5000元的洋酒，送到民進黨台北市黨部的狀況，希望檢調查明。

對此，吳音寧日前對外澄清，絕對沒有所謂的「贈菜贈酒」，強調自己上任至今，業務推廣費用消耗已比上一任降低，錢都用在補助農業等公益活動上，希望大家能把焦點放在農業。

相關影音