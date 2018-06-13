川金會後 學者：美國對區域影響力下降

2018-06-13 13:20

〔記者蘇芳禾／台北報導〕美國總統川普與北韓領導人金正恩的「川金會」後，引發各界關注未來影響，中華民國國際關係學會13日舉辦「川金會」後東北亞情勢座談會，台灣民主基金會副執行長、政大外交系副教授盧業中表示，美國介入亞太事務的意願會將不像以前那樣積極，在川普主政之下，會希望亞太各國自立自強。

中華民國國際關係學會13日舉辦「川金會」後東北亞情勢座談會，盧業中指出，美國在「川金會」後，積極介入亞太事務的意願確實已在改變，他們覺得亞太國家應該要自立自強。以美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP）為例，美國就會等其他人先談好跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），若對美國有利，再視狀況加入。而從日本、印度角度來看，他們也考量到美國不是那麼可靠，所以自己先進行合作。

前國家安全會議諮詢委員、政大東亞所榮譽教授邱坤玄認為，中國大陸在背後的操縱能力會上升，美國對於這個區域的影響力則會下降，多數國外媒體基本上也都抱持這樣的觀點，我方國安人士的看法則與此不同。

前立委林郁方認為，川普希望減少軍費，因此美國在日本、南韓駐軍可能會減少，美國在東北亞影響力會下降，因此若兩岸發生事情，美國的馳援能力會下降。「不知道民進黨朋友在高興什麼，川普就是要賺錢，替美國賺錢。」

＃