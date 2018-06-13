5坪空間住4人 蘇辦批侯友宜「為富不仁」

蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞引用侯友宜好友葉毓蘭的話，直指侯友宜就是蝸牛宿舍的概念總設計師。（蘇貞昌辦公室提供）

2018-06-13 12:41

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜夫婦將建物出租給文化大學當宿舍，5坪空間住4人，民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞今再批侯友宜「為富不仁」，並指侯友宜就是整個蝸牛宿舍的概念總設計師。

黃韋鈞說，侯友宜一直把宿舍土地的違法使用推給文化大學、把年租金收入推給「老婆娘家有點小錢」，對違反學生居住安全原則與居住品質的情況卻視而不見；他反問侯友宜，知道這棟宿舍是文化大學宿舍中最貴最小的嗎?把5坪雙人房改4人房，平均每人只分得1.25坪，只有住宅法規範每人最小居住面積2.1坪的一半，「如果這不是為富不仁，什麼是為富不仁？」

黃韋鈞說，侯友宜塑造不過問家中經濟的形象，但好友葉毓蘭之前接受電視台專訪時，爆料侯友宜掌控土地用途、主導房地產投資，在節目中誇他工於分析、很有生意頭腦。而且台北市政府在6年前就曾經開罰過這棟宿舍，侯友宜在2012年也曾說過要校方考量學生權益，給學生更多生活空間，但6年過去了，難道侯友宜不知道，生活空間沒有改善嗎？只顧著租金照收，每年一樣漲5%？