共諜案起訴4人 王炳忠列名星火秘密小組No.1

台北地檢署偵辦中國籍男子周泓旭涉嫌吸收新黨青年軍發展組織案，今依違反國安法等起訴新黨青年軍王炳忠等人。北檢襄閱主任檢察官周士榆召開記者會說明偵結。（記者黃耀徵攝）

2018-06-13 12:20

〔記者張文川／台北報導〕台北地檢署偵辦中國學生周泓旭來台發展共諜組織案，日前約談新黨青年軍王炳忠等人並諭令限制出境，今天偵結，依涉犯國家安全法發展組織罪嫌，起訴王炳忠、王父王進步、侯漢廷、林明正等4人，秘書曾琬淨獲不起訴。

起訴指出，以周泓旭為首的「星火秘密小組」內部以數字代號相稱，1號是王炳忠、2號林明正、3號侯漢廷、4號周泓旭。

北檢指出其分工，王炳忠負責「燎原新聞網」，林明正負責「新中華兒女學會」、「遠望雜誌」，侯漢廷負責「台大中華復興會」，周泓旭負責彙整、回報3人的工作成果並存檔，王炳忠等3人互不隸屬，各自向周泓旭回報進度；王炳忠疑在周泓旭之外，另有中方資金來源。

北檢起訴認定， 王炳忠、林明正、侯漢廷3人，涉犯違反國家安全法「意圖危害國家安全及社會安定，為大陸地區行政、軍事、黨務機構發展組織」罪嫌的共同正犯，王炳忠的父親王進步則被視為幫助犯。

而曾琬淨是王進步經營「中華代天文教拓展協會」秘書，偵查後認定她只是單純記帳、匯款，難以證明有主觀意圖，認定她罪嫌不足，予不起訴。

此外，協助將外幣非法匯兌為新台幣的「同泰精品公司」負責人與員工等4人，依涉犯違反銀行法「非法經營銀行匯兌業務」罪嫌，今也一併提起公訴。