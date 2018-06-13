蔡總統批中國升高緊張，莫健承諾美國協助台灣維持和平。圖為美國在台協會內湖新館12日落成，美國在台協會主席莫健（左起）、蔡英文總統、助理國務卿瑪麗.羅伊斯 、國務院海外建築業務局大使默色與美國在台協會處長梅健華等人，一同將代表性物品放入時光膠囊，紀念這歷史性的一刻。（資料照）

2018-06-13 12:22

〔記者李欣芳／台北報導〕面對中國持續在國際上打壓台灣，且以共機遶台不斷對台挑釁，蔡英文總統今天上午接見美國在台協會（AIT）主席莫健時表示，中國這陣子對台灣在外交上的打擊，還有頻繁的軍事動作，都顯示他們在單方面改變和平穩定的現狀，也讓區域的緊張情勢升高。

總統指出，面對這樣的挑戰，她要感謝美國在內的理念相近的國家，在國際場合上對台灣的支持，尤其當中國壓迫航空公司更改台灣名稱時，美方能仗義執言，讓台灣人民感受到美國的支持。她強調，台美雙方交流會持續深化，一定會為彼此人民創造更多的利益，台美之間會以更堅持的互信合作一起來面對區域的挑戰

莫健表示，美方意識到台灣面臨的狀況非常特殊，而且面臨愈來愈多的壓力，美國也再次承諾，會一起和台灣面對這樣的挑戰，一起幫助台灣維護這裡的和平與穩定。

蔡總統致詞表示，她要再次歡迎莫健主席等貴賓來到台灣，昨天我們一起見證了AIT新館的落成，新館的啟用象徵台美之間歷久彌新的友誼，也是雙邊關係穩定成長、持續深化重要的里程碑。

總統指出，上個月莫健主席在以「美台恆久的夥伴關係」為主題，在美國史丹佛大學演講，提及台灣民主經驗不僅成為整個印太區域甚至在全世界都樹立成功的榜樣，她也相信台灣與美國共享的民主價值，就是台美堅定友誼的重要基礎。

總統表示，在「台灣關係法」以及六項保證的基礎上，美方除了去年宣布對台軍售，今年四月也核准了美國國防廠商參與台灣潛艦國造的行銷許可，除了表達感謝，她要再次強調，台灣在國防安全議題上持續會與美國合作，共同維持區域和平的穩定。

不過，總統質疑中國說，中國這陣子對台灣在外交上的打擊，還有頻繁的軍事動作，都顯示他們在單方面改變和平穩定的現狀，也讓區域的緊張情勢升高。台美之間會以更堅持的互信合作一起來面對區域的挑戰

莫健表示，很榮幸這次來到台灣，特別是參與AIT新館落成典禮，AIT的新館是美國對台美關係的投資，同時也是美國對深化台美關係的承諾，這次特別高興參與這項落成典禮，這對任何曾在AIT工作過或台灣友人而言都是意義重大的一天。

美健說，另外，也可從美國對「台灣關係法」的持續承諾中看得出來美國對台灣堅定的承諾，另外，我們不斷努力確保台灣能在國際場合上發言，以及不斷強化台美人與人關係所做的努力。