美國解決北韓後將介入台海？ 國台辦嗆「神邏輯」

2018-06-13 12:01

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國總統川普昨與北韓領導人金正恩在新加坡舉行歷史性高峰會，有媒體報導，國安人士分析，朝鮮半島局勢一旦穩定趨緩，美國將更有可能管理安全議題如南海、台海風險，也將更有能力處理因中共造成的區域緊張。對此，中國國台辦發言人馬曉光在今天的例行新聞發佈會上稱，「這是一廂情願的『神邏輯』」。

馬曉光指出，近日台灣媒體報導的有所謂台灣的國安人士和綠營學者放言，說美國將會在朝鮮半島局勢穩定後，進一步插手台海，支持民進黨當局。「這是一廂情願的『神邏輯』」，是對國際形勢的重大誤判，也是對台灣民眾的蓄意誤導。

馬曉光指，台獨勢力是台海和平穩定的最大威脅，是對台灣同胞利益和中華民族整體利益的最大危害。「我們有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力，挫敗任何形式的台獨分裂圖謀，捍衛國家主權和領土完整，絕不允許國家分裂的歷史悲劇重演，任何人都不要低估我們的決心和實力」。

被問到兩岸領導人是否會面？馬曉光說，台灣問題完全是中國內政，與朝美關係性質截然不同。大陸和台灣同屬一個中國，兩岸關係不是國與國的關係。民進黨當局上台以後，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，破壞了兩岸關係和平發展的政治基礎，導致兩岸關係嚴重倒退。兩岸關係是否能夠撥雲見日，關鍵要看民進黨當局對待兩岸共同政治基礎的態度。儘早承認「九二共識」，認同兩岸同屬一中，兩岸關係就能回到和平發展的正確方向。