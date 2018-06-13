選戰打兩岸牌 吳敦義：執政後恢復農、漁業與對岸貿易往來

國民黨上午召開農漁業工作委員會第一次工作會議及授證儀式。（記者施曉光攝）

2018-06-13 11:37

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義今天上午參加該黨農漁業工作委員會第一次工作會議及授證時致詞表示，現在在南部已經出現「民進黨不倒，農業不會好」的布條，以後漁會也可以比照掛上「民進黨不倒，漁業不會好」，過去國民黨執政解決釣魚台海域漁權問題，現在菲律賓也已經不會再來亂，只有國民黨才是對漁業、農業真正的尊敬、感恩並且全力支持。

吳敦義表示，只要國民黨二０二０重返執政，一定會穩定兩岸關係，恢復農、漁業與對岸的貿易往來，而且只有國民黨重新執政，才能照顧百業，讓大家安心，尤其農、漁業更是基礎中的基礎，因此年底選舉國民黨除了要保住目前執政六個縣市，還要再贏若干縣市回來，二０二０才會增加重返執政機會。

吳敦義表示，農、漁業是國家的基礎，但目前台灣的農、漁業面臨很大的困難，好的政府應該是拼經濟，而不是拼鬥爭、衝突，過去兩岸關係和平穩定，兩岸換文確認雙方都堅持一個中國的原則，但是對其涵意，雙方同意用口頭聲明方式各自表述，這就是「九二共識、一中各表」的由來，讓雙方達到平衡，陸方看到一中，才覺得放心，我方看到各表，也就覺得安心。

吳敦義並強調，自己過去擔任行政院院長時，有民進黨立委質疑馬政府向中國傾斜、依賴，但這兩頂帽子應該是給前總統陳水扁戴，因為一九九九年台灣出口額第一的國家是美國（佔二十五．八％），第二高的才是中國大陸（佔二十三．七％），但經過七年扁政府統治，二００七年中國大陸、香港出口額成長到四十．七％，美國降為十六．二％，因此如果要稱依賴、傾斜中國的，其實是民進黨政府，反觀馬政府才執政一年多，對中國貿易額就降到三十九．七％。

此外，擔任國民黨農漁業工作委員會召集人的全國農會理事長蕭景田表示，今天兩岸關係有很大的改善空間，過去馬政府八年處理兩岸問題，雙方很有默契，但今天農、漁業已面臨困難，中國大陸市場具有平衡台灣農、漁產品價格的功能，台灣產量過剩時可以得到平衡，但今天的民進黨政府已束手無策，看到香蕉被棄置，大家心都在淌血。

他還說，現在北農被搞得一團糟，台北市政府股權只有二十五％，台北市長柯文哲配合民進黨，才會出現今天的北農總經理，把北農搞得亂七八糟，這種政權如果不用選票表達不滿、教訓，就是對不起農、漁民。