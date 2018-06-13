台灣香蕉價跌 中國硬扯「九二共識」

2018-06-13 11:28

〔記者鍾麗華／台北報導〕台灣香蕉價跌，中國也借題發揮。中國國台辦今天上午舉行新聞發佈會，發言人馬曉光稱，在2008年到2016年期間，對台農產品的採購、合作暢旺，但民進黨執政以後，拒不承認「九二共識」，縱容支援「去中國化」的漸進台獨活動，限制兩岸交流。

中國官媒《環球網》記者提問，近來台灣水果豐收且銷路不暢，導致價格暴跌，尤其是香蕉過剩，台軍據稱每一餐都在吃香蕉；而「人民政協報」也延續農產品議題表示，民進黨的「鐵票倉」的南台灣，有民進黨原來的支持者掛出寫著「民進黨不倒、台灣不會好」的橫幅。

對此，馬曉光表示，在2008年到2016年期間，兩岸雙方在反對台獨、堅持「九二共識」的基礎上，共同致力於兩岸關係和平發展，包括對台農產品的採購、合作暢旺，兩岸民眾特別是台灣民眾得到了實惠。

馬曉光稱，民進黨執政以後，拒不承認「九二共識」，縱容支援「去中國化」的漸進台獨活動，限制兩岸交流，而且拼命削弱兩岸同胞之間好不容易建立起來的各種聯繫，使得兩岸關係和平發展方方面面的成果受到損害，必然傷害台灣同胞的利益。

馬曉光指，「揚湯止沸不如去薪」。如果民進黨當局在承認「九二共識」這個原則問題上有明確的態度，兩岸交流中的許多問題就會迎刃而解。「兩岸關係好，台灣同胞才會好，這是一個簡單而樸實的道理。」