八百壯士與藍委聲援公教年改釋憲 批將「國無寧日」

反年改團體前往司法院遞交釋憲申請書。（記者廖振輝攝）

2018-06-13 10:48

〔記者林良昇／台北報導〕反年改團體祭出法律戰，公教團體今將至司法院提出年金改革釋憲案，反年改「八百壯士」、國民黨立委皆公開聲援，八百壯士聲明指出，民進黨迴避軍公教所提執政黨直接「釋憲」的要求，理盲又缺乏同理心，即使軍公教退撫法案強制過關如願施行，那也只是國無寧日的開始。

八百壯士聲明指出，政府自軍公教年金改革啟動近兩年以來，即透過政治手腕，運用民粹、政客、綠嘴不停地灌輸國人，這些人是米蟲、是既得利益者、是導致世代無法改善的原罪者，執政迄今從未間歇過；同時政策上不斷地採取「分割擊滅」的策略。對外強調：「政府財政困窘、基金面臨破產」，不得不快馬加鞭地遂行退撫制度改革，以彰顯其正當性。

八百壯士表示，立法院外交國防委員會於107年5月9日在實施審查「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」時，即已經獲得立院國民黨團、親民黨團計38位立委支持，同意連署替軍公教年改提出釋憲案。依據釋憲程序，為因應軍公教法案不同，八百壯士聘請了法律專業人士納編分別撰擬完成軍公教團體釋憲書與簽署，正式啟動軍公教團體釋憲執行程序。

八百壯士認為，本次遞送釋憲書有助於凝聚泛藍團結，重新喚起失落的人心；其次，八百壯士本諸軍公教一體及成敗休戚與共的理念，雖然公教退撫條例已完成三讀在案，但八百壯士自監督年金改革聯盟成立伊始，一直秉持著軍人親愛精誠之信念，始終未曾放棄與協助公教盟友達成目標之決心﹔鑑於法案實施時程與執行急迫性考量，決議優先遞送公教法案釋憲書；軍改法案則等三讀通過後再依程序辦理。

八百壯士批評，民進黨所推動的軍公教退撫法案不停地透過政治欺詐的手法，矇騙國人說改革過程絕無違法違憲，卻一直迴避軍公教所提執政黨直接釋憲的要求，理盲又缺乏同理心，強制硬幹的年金改革作為，在彼此信任完全崩解下所衍生撕裂的情緒與仇視對立，即使軍公教退撫法案強制過關如願施行，那也只是國無寧日的開始。

國民黨立委也公開聲援釋憲，國民黨團總召林德福今率藍委從立院前往司法院聲援，林德福說，國民黨的立場不是反對改革，但改革要讓軍公教都心服口服，法律不能溯及既往，政府卻對過去對軍公教人員的信賴保護原則幾乎都打破，軍公教勞年改應一併實施。