AIT新館啟用 涉外人士：台灣成美印太戰略重要節點！

2018-06-13 12:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）12日上午舉行內湖新館落成典禮，AIT主席莫健表示，有信心把美台夥伴關係「推升到新高度」，總統蔡英文也強調，這是台美夥伴關係的重要里程碑，未來也將譜出「更好、更令人振奮的新章節」。對此，我國涉外人士表示，AIT內湖新館落成，代表台灣成為美國印太戰略中的重要的節點！

據《蘋果日報》報導，涉外人士表示，AIT新館是美國在亞洲最新的海外使館，現正式座落在台灣首都並以非常慎重的方式來宣布落成，對於台美雙邊關係來說，「是更深化的象徵」。更可把日前美國政府持續推動各種友台法案、政策，如《台灣旅行法》、軍事授權法案與協助台灣參與國際事務等，都能互相印證。

而AIT台北館處升等成美國目前在亞太具規模的海外館處，涉外人士則認為，這凸顯台灣在美國整個印太展略中，成為一個非常重要的節點，「也是美方對中國頻頻升高軍事態勢的具體回應」。

涉外人士也說，雖然AIT內湖新館落成典禮和「川金會」撞期，許多美方負責亞太事務的官員都去到新加坡，但美方派出的助理國務卿羅伊斯（Marie Royce），層級還比先前來台的副助理國務卿黃之瀚更高，而羅伊斯的先生還是推行《台灣旅行法》的關鍵人物、重量級的眾院外交委員會主席羅伊斯（Ed Royce），「安排不僅巧妙、象徵意義也很夠」。

  • 美國在台協會內湖新館12日落成，美國在台協會主席莫健（左起）、助理國務卿瑪麗.羅伊斯、總統蔡英文、國務院海外建築業務局大使默色與美國在台協會處長梅健華等人共同揭幕。（資料照）

    美國在台協會內湖新館12日落成，美國在台協會主席莫健（左起）、助理國務卿瑪麗.羅伊斯、總統蔡英文、國務院海外建築業務局大使默色與美國在台協會處長梅健華等人共同揭幕。（資料照）

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