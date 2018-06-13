AIT新館啟用 涉外人士：台灣成美印太戰略重要節點！

2018-06-13 12:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）12日上午舉行內湖新館落成典禮，AIT主席莫健表示，有信心把美台夥伴關係「推升到新高度」，總統蔡英文也強調，這是台美夥伴關係的重要里程碑，未來也將譜出「更好、更令人振奮的新章節」。對此，我國涉外人士表示，AIT內湖新館落成，代表台灣成為美國印太戰略中的重要的節點！

據《蘋果日報》報導，涉外人士表示，AIT新館是美國在亞洲最新的海外使館，現正式座落在台灣首都並以非常慎重的方式來宣布落成，對於台美雙邊關係來說，「是更深化的象徵」。更可把日前美國政府持續推動各種友台法案、政策，如《台灣旅行法》、軍事授權法案與協助台灣參與國際事務等，都能互相印證。

而AIT台北館處升等成美國目前在亞太具規模的海外館處，涉外人士則認為，這凸顯台灣在美國整個印太展略中，成為一個非常重要的節點，「也是美方對中國頻頻升高軍事態勢的具體回應」。

涉外人士也說，雖然AIT內湖新館落成典禮和「川金會」撞期，許多美方負責亞太事務的官員都去到新加坡，但美方派出的助理國務卿羅伊斯（Marie Royce），層級還比先前來台的副助理國務卿黃之瀚更高，而羅伊斯的先生還是推行《台灣旅行法》的關鍵人物、重量級的眾院外交委員會主席羅伊斯（Ed Royce），「安排不僅巧妙、象徵意義也很夠」。