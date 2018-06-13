批民進黨司法迫害 國民黨：韓國瑜業績比吳音寧好

2018-06-13 10:13

〔記者施曉光／台北報導〕農委會副主委陳吉仲上週在民進黨中常會上，比較現任北農總經理吳音寧與代表國民黨參選高雄市長的前任總經理韓國瑜業績，指吳比韓做得更好，國民黨上午召開「陳吉仲製造假新聞、民進黨又在騙」記者會，質疑陳吉仲應該被抓去關三天，而且韓國瑜明天被北檢約談，就是民進黨的司法迫害，只因為韓的民調已經接近民進黨高雄市長參選人陳其邁。

國民黨發言人王鴻薇表示，檢調上一次傳訊韓國瑜是在北農總經理任內，當時因為韓國瑜擋了別人的路，民進黨就說韓是流氓、黑道、菜蟲，當韓國瑜下台後，檢調也就鬆手，但經過一年半的時間後，韓國瑜千錯萬錯的就是要參選高雄市長，而且聲勢高升，加上現任總經理吳音寧出事，所以檢方才又要查韓國瑜。

韓國瑜本人則說，很多人都覺得檢方約談動作很奇怪，怎麼會停了一年半後又再約談，尤其他現在參選打仗的成績愈來愈好，司法卻來調查他，而明天他是以被告及證人兩種身分前往應訊。

他強調，不敢說自己任內做得很好，但做得非常用心，發放獎金都是經董事會決議，扣除盈餘目標後才發，如果他不發獎金，全部都會灌在北農的收入，業績就是創歷年紀錄。

他還說，民進黨不是說勞工是心中最軟一塊？他照顧北農勞工，沒有做錯，並擔心北農的風風雨雨會影響600位員工，由於北農股權結構太過複雜，治本之道就是調整股權，轉為台北市政府股權大於50％，各種風波才能真正劃下休止符。

此外，針對陳吉仲指吳音寧績效贏過韓國瑜，文傳會主委李明賢表示，「根本胡說八道」，比較北農過去6年來的香蕉、鳳梨拍賣價格，今年創下6年新低，吳的績效有比較好？根本就是壓榨果農。

王鴻薇則說，陳吉仲是在做「假新聞」，數字會說話，根據北農近5年來獲利統計，雖然吳音寧任內北農獲利5500多萬元，但吳是去年6月才上任，不該包攬所有功勞，陳吉仲卻擦脂抹粉說吳績效比韓國瑜好，事實上像民國105年韓國瑜任內北農獲利5200多萬，這個數字並沒有包括發放員工的8000萬獎金，陳吉仲分明睜眼說瞎話。