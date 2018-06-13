周泓旭共諜案 新黨青年軍王炳忠等多人起訴

台北地檢署偵辦周泓旭涉嫌來台發展共諜組織案，今天偵結，包括周泓旭及王炳忠等多名新黨青年軍，均被依違反國安法起訴。圖為王炳忠。（資料照）

2018-06-13 09:16

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦中國學生周泓旭涉嫌來台發展共諜組織案，日前以被告身分約談新黨青年軍王炳忠等成員後，依涉犯國家安全法，諭令王限制住居、出境、出海後請回，今天全案偵結，包括王炳忠等多名新黨青年軍，均被依違反國安法起訴，今早11點北檢將開記者會說明。

北檢偵辦周泓旭涉來台發展共諜組織案，懷疑新黨青年軍王炳忠等人已被周滲透，接受國台辦金援組成「星火秘密小組」，透過「燎原新聞網」在台發展共諜組織，甚至已由「被吸收」轉為主動，今年5月初首度以被告身分，傳喚王炳忠等多名新黨青年軍，訊後改列偵字案被告，諭令限制出境、出海及住居後請回。

王炳忠先前被北檢傳喚出庭時指出，很多媒體可能會問會不會覺得冤枉、被迫害，他想留下3句話讓大家思考，第一，他們追隨新黨，和平統一保障台灣的理念，為台灣人民謀出路，和平發展走向統一，何罪之有？他們做為中華民國國民，基於中華民國憲法追求統一，請問何罪之有？他們作為中華兒女，不願跟隨當前的台獨工作者數典忘祖，而願意做一個堂堂正正的中國人，何罪之有？

至於被問到會不會擔心被檢方起訴，王炳忠當時說，如果今天台灣社會還是依法行政，依法進行調查，那麼他一點也不擔心，但如果是以政治考量為實，而透過司法手段掩護，那也只能留給社會大眾評斷，今天他一個主張政治統一的工作者，全家遭受的命運，過去大家說株連九族，今天不只他的父母，親朋、朋友都被牽連，「我想說株連十族也不為過」。

針對民眾告發王炳忠等人遭周泓旭吸收一案，檢調先前以被告身分約談王炳忠、侯漢廷、林明正等5人，但王請假未到案，王炳忠父親王進步，會計曾琬淨、新黨青年軍侯漢廷、林明正4人訊後依國安法限制出境。

周泓旭被控受中共「台灣民主自治同盟」託付，來台接觸外交官並收集情資，日前依違反國安法發展組織未遂罪判周1年2月徒刑，檢方已向最高法院提上訴。