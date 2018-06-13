吳音寧今被傳喚 北農常董：蔬果五大公會挺她！

台北市議會日前市政總質詢，台北市長柯文哲（前排右）出席備詢。前排中為副市長陳景峻，前排左為台北農產公司總經理吳音寧，眾人表情都相當嚴肅。（資料照）

2018-06-13 07:05

〔即時新聞／綜合報導〕台北農產運銷公司總經理吳音寧上任後頻遭外界砲轟，被控涉及贈菜及贈酒案，今天（13日）北檢將以被告兼證人身分傳喚出庭。針對外界質疑，農委會官派北農常董邱進福昨出面幫吳音寧發聲，並透露，為讓外界了解吳音寧對北農的貢獻，青果公會等五大公會，將一起舉行記者會聲援她。

綜合媒體報導，邱進福昨上廣播節目《蔻蔻早餐》時力挺吳音寧，並爆料，6月3日他與總統蔡英文茶敘時，當面替吳喊冤，並向總統報告吳做了多少事，但吳在質詢時一直被國民黨議員修理，卻沒人出來挺她，當天在場的陳菊馬上打給吳加油打氣，也打去議會關心整件事。從那天起，情勢開始翻轉。

邱進福說，事實並非外界所指，吳音寧常以辦公室為家，凌晨2點多就在市場內巡視，上任後北農的產銷制度提升很多，也爭取經費擴充蔬果農業檢驗室。為讓外界了解吳音寧對北農的貢獻，五大公會包括青果公會、蔬菜公會、承銷商聯誼會、進口商聯誼會與青果蔬菜發菜協會等，將舉行記者會聲援吳音寧。

邱進福昨也在三立節目《新台灣加油》中，痛批藍營連日抹黑吳音寧，實在是看不下去。他也還原今年農曆年後，北農爆發連休造成價跌傷農爭議，他指出，吳音寧106年6月21日上任，但台北市政府市場處106年5月就已決定連休政策，今年元宵節連休後北農到貨量3千公噸，破45年來紀錄，當時吳音寧凌晨2點就到場坐鎮指揮，盡力讓爆量蔬菜能夠銷出去。