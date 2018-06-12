一般陸客來台觀光、陸生來台就學 陸委會澄清：未限縮

2018-06-12 21:58

〔記者施曉光／台北報導〕近來有媒體傳聞「政府限縮兩岸交流讓僵局更嚴重」，陸委會今晚澄清指出，政府針對一般陸客來台觀光、陸生來台就學或一般性專業、商務交流等案件，仍維持現行開放作法，所謂政府限縮兩岸交流的傳聞，與事實並不相符。

陸委會表示，政府僅針對來台具特定政治目的的中國大陸高官進行嚴審，如果來台進行違規、違常或違法的交流活動，會強化審查密度，對於申請來台的行程、活動目的有疑慮，或認有違反相關政策或法規者，例如申請來台進行青創宣傳、招攬人才等配合、呼應陸方對台31項措施，或來台進行「海峽論壇」分論壇活動等，帶有特定政治目的或疑慮的案件，一律嚴格審查，而且原則不同意，但該會也強調，這些案件審查重點仍在於中國大陸黨政軍官員及相關人士申請來台，並不及於一般觀光、專業或商務交流等案件。

根據移民署統計，有關中國大陸黨政軍人士透過專業交流申請來台案件，僅佔一般專業交流案三成以下，陸委會據此呼籲媒體或相關各界不應扭曲或過度解讀政府的政策作為。

另為維護我國家安全與整體利益，並促進兩岸交流正常、有序發展，陸委會指出，對於中國大陸人士來台成立公司或辦事處，在台所從事活動，仍應遵守我方法令規定，如有配合陸方進行統戰或政治宣傳，或有從事違法、違規、違常活動之虞者，都將依法查處。