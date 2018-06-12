2000萬打選戰？ 柯P首波租用共同工作空間省錢

2018-06-12 19:04

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲在與民進黨「分手」後，不但傳出抵押6500萬元的房產、向銀行借款2000萬元打選戰，柯也多次對外放話要用最低成本應戰、改變選舉文化。今又傳出，柯已選定位敦化北路145巷內的「小樹屋」共同工作空間（co-working space），將做為競選辦公室用途，包含相關記者會等都可能在此召開。

不過市府發言人劉奕霆對此，不願證實但也未否認，僅說競選辦公室這不屬於市政業務無法回應，會選適當時間由特定負責人對外說明。

相較於傳統候選人砸上百萬成立競選總部，柯團隊作法可說是開啟政壇先例。co-working space為近年新興的辦公室型態，又稱共同工作空間或聯合辦公室，業者以分租辦公室的方式，提供了一個成本低廉、自由度高的工作環璄，出租給青創團隊、個人工作者、商務旅行者、小型公司等使用，不但可省下大筆租金，有些共同工作空間還設有休憩室、咖啡廳，可供這些承租人免費使用，提高工作品質。

據了解，柯團隊相中的「小樹屋」共同工作空間（co-working space），位在Pickone負責經營、名為「極地」的大樓四樓，裡頭有9張供單人使用的辦公桌椅，每小時要價50元，另外還有大小不等會議室。

小樹屋負責人張雲淞受訪證實，市府確實有派人來場勘過兩次，但細節還未敲定，也尚未回覆是否確定租用；對方主要看上的是該空間租用彈性大，從租一小時到月租，從個人辦公桌到最多可容納十人的包廂式辦公空間都有，對方表示競選團隊不會一次到位，加上經費有限，且「極地」的二樓有個大型活動空間，未來也可望做為開記者會的地方。

價格方面，目前個人辦公桌1小時收費50元，但有1天300元、一個月3000元的方案，會議室每小時收費200到400元不等，2樓大型活動空間每小時收費2500元。另外還有健身中心、桌遊室等，有租借的人，可以用較優惠的價格使用設施。