竹縣長選戰 楊文科：提名我 國民黨不會禮讓民國黨

2018-06-12 18:58

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣長選戰國民黨真的要提名副縣長楊文科參選嗎？選擇提名楊文科是不是代表國民黨在新竹縣要禮讓民國黨？提名人選已敲定的「傳聞」從台北傳回地方，同樣有意參選的立委林為洲、副縣長楊文科、副議長陳見賢心情各自不同。

林為洲說，下週啟動自辦民調，繼續「太傻」到8月底，期待830也會跟530一樣突然「變天」。楊文科和陳見賢都說沒接到黨中央通知，前者說，若真的被提名會很光榮，也絕不可能禮讓誰。後者說，捕風捉影消息一堆，要等明（13）日中常會後才明朗、才說得準。

國民黨下屆新竹縣長提名作業今天傳出，黨中央組發會主委李哲華對外透露，黨中央提名協調小組會議決定將在明天中常會上正式建議提名楊文科。

楊文科說，如果真的提名他，他會全力以赴替國民黨在新竹縣爭取勝選。只是他也同時澄清，嚴詞否認外界謠傳「民國黨宣明智」拜訪「國民黨主席吳敦義」時要求提名他、就是「禮讓民國黨主席徐欣瑩」選縣長。

楊文科說，當時宣明智是以科學工業園區全國同業公會顧問的身分，跟副理事長李金恭、秘書長張致遠、監事長謝其嘉，帶著當時人在海外的理事長沈國榮親筆簽名，寫滿對園區未來發展、以及國民黨提名人選看法的建議書去拜訪吳敦義。

楊文科說，這些人都是關係、也關心著竹科產業重要發展走向的竹科大老，各黨各派都有，是站在產業永續發展的立場，並非政黨的立場提出建言，絕非外傳所謂：國民黨提名楊文科就是要禮讓民國黨徐欣瑩。

林為洲說，他很意外，當國內外民主政治的潮流都把全民調看做是探測選民投票意向相對科學的1種辦法時，就連未來代表國民黨出征的人跟敵對政黨廝殺時，也是要面對各選情觀察家用全民調的檢驗下，何以全民調會被他林為洲搞得好像是國民黨內的洪水猛獸一般？實在費解。

為此，他決定下週就啟動自己的全民調，找來公正客觀的民調公司，邀請立法院內其他委員的助理、媒體等擔任監察員連做3天，計畫在8月27日以前連續做2波供黨中央參考和評估。他說：「既然530有突然推翻全民調共識之變，搞不好830也有再變回來採用全民調的可能。」

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