小英視導航特部 黑鷹配裝空中狙擊槍超吸睛

M107A1改用輕型材料製造，其槍口制退器改製成圓柱型，不但有助於減輕重量，且更方便快速裝拆消音器。（圖取自youtube）

2018-06-12 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文昨（11）日上午視導台中地區陸軍航空第602旅，期間聽取單位任務介紹，中校政戰處長藍順煌出面講解UH-60M黑鷹直升機最新訓練進度。

藍順煌表示，已在UH-60M黑鷹直升機機身安裝穩定性高的M-107A1重型狙擊槍，一架黑鷹共可部署兩組。據《聯合新聞網》報導，特戰指揮部目前已完成16組、射程1200公尺的空中狙擊訓練，未來將可執行多樣性特種作戰任務，包括反恐、反特攻、反狙擊甚至反海盜等任務。

目前配有M-107A1重型狙擊槍的國軍單位，包括三軍特勤隊、陸軍兩棲海龍部隊及特指部狙擊連。

不過，要成為M-107A1狙擊手可不是那麼容易，由於M-107A1的彈頭重，在空中執行任務時，狙擊手必須克服旋翼震動、下沉氣流與空速前置量等因素，因此必須先完成空中狙擊訓練課程。

M107A1前身為M107，於2010年10月正式停產，製造商「巴雷特」隔年1月正式宣布投產M107A1。兩者不同之處在於「減重」，根據「巴雷特」官網簡介，M107A1利用最先進的外觀設計、材料，且每個部件都經過精心設計，比起前身，還要來得更輕更強，其中機身重量共減去4磅（約1.82公斤）並優化聲音抑制器。

M107A1介紹影片