陳佩琪告三立完整聲明：求償500萬捐公益團體

2018-06-12 18:33

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲妻子陳佩琪今（12）日在臉書上發出提告聲明函，鄭重宣布對《三立電視台》提出妨害名譽的民事官司並求償500萬元，且提到無論最終賠償金額是多少，都將挹注公益團體，捐款後會透過臉書公告之。

陳佩琪認為，《三立電視台》播出的政論節目，主持人與相關媒體從業人員均應有良心與法紀觀念，不可為獲得收視率、廣告收益，「隨意信口開河、汙衊別人」，陳強調，與柯文哲之間的財產，均為雙方從醫將近30年的所得，因此不能容忍媒體以此作為毀謗手段。

陳佩琪指出，在柯文哲擔任市長任內，自己曾多次出席公益活動，感受到社福團體經費有拮据之虞，恐面臨經營困難，使許多需要幫助的兒童隨之處於困境，因此向《三立電視台》求償的500萬元將全數捐贈慈善團體，爾後會在臉書上另行公告捐款事項。

陳佩琪提告原由之聲明函全文：

我是陳佩琪醫師，先生柯文哲於2014年底擔任台北市長，即按監察院之規定誠實申報財產。三立電視台於5月25日晚間播出之54新觀點，來賓和主持人誣指本人和柯市長有2000多萬不明財產來源，此項指控是涉及政務官貪汙犯罪行為，來賓和主持人若手中握有證據，應循正常管道向法院舉發，不思正常管道，卻利用政論節目手繪A4紙一張，再以毫無根據之口頭語言誣陷本人和柯市長有不明來源財產，本人已於六月四日發出存證信函，因距離寄出已經一周，故今午委請律師對上述三立電視台、主持人陳斐娟女士和來賓曾勁元提出民事訴訟，並求償500萬之名譽賠償金。

本人第一次上法院告人，所持理由除夫妻名譽受損外，尚有理由如下：

電視台在晚間黃金時段開立之政論節目，自當秉持媒體界之良心，確實執行媒體人該有之紀律。電視台製播之政論節目，實質有獲得穿插於節目中之龐大廣告收益，既收利潤，自當更秉持媒體良心，確實把關政論節目之品質，對節目討論之內容、主持人是否事先做足功課，邀請之來賓過去之言行與上節目時所提供之資料是否詳實，應在節目播出前，做好事前之審查工作，並在節目播出後做事後之檢視，建立公正客觀之節目評量制度，藉此淘汰不適任之來賓與主持人。

但本人今日提告之上述三被告對象卻不思行此正道，在節目製作上敷衍了事：電視台只想收足收滿廣告利潤，主持人只在乎賺到主持費和收視率，來賓除想賺取自身通告費外，甚至為遂順自己之政治目的，隨意信口開河、汙衊別人，某些政論節目幾已淪為幾位名嘴與主持人的私人罵人頻道。上述這些單位、主持人與來賓享盡好處，卻把自身利潤與遂行自身特殊政治目的建立在誣衊首都市長之上，孰可忍？孰不可忍？！私產是我和先生行醫近30年所獲得之工作報酬，不容電視台、主持人或某些來賓用來作為誣衊我們之工具與手段，故本人今日委請林智群律師對上述單位和人員提出損害名譽之民事求償。

先生擔任市長三年多來，本人參加多次公益活動，親身感受到公益團體因大環境經濟因素，正面臨捐款來源萎縮之經營困境，特別是與兒童福利相關之單位，例如家庭功能失衡之兒童、兒童癌症或兒童發展遲緩等等，本人聲明自法院所獲得之名譽賠償金，無論金額多寡，自當全數捐贈此類公益團體，並於捐贈完畢後以臉書向外界公告。

聲明人: 陳佩琪 2018年6月12日