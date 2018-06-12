保護老宅 竹北市代要求縣府從添人手做起

2018-06-12 21:30

［記者黃美珠／竹縣報導］避免新竹縣也出現苗栗「陳氏家祠」在被官方公告保護前就先遭人火速拆除的狀況，樹黨竹北市民代表許育綸認為，縣府文化局文資科有必要儘速增員或擴編為文資中心，否則長期以有限的人力去面對保護老建物的龐大業務，相關的作為不僅牛步還被動，就像去年通過的竹東曉江亭、竹東甘屋渤海堂等5處古蹟、歷建迄今不見被公告在文化部文資局網站上一樣，這對新竹縣內老屋新生的推動很不利。

縣府文化局表示，雖然許育綸所說的2處縣定古蹟、3處歷史建築都還沒公告在文資局網站上，但已在縣府完成公告，而依法中央只是備查性質，已就是說縣府公告了就是已經完成公告的程序，他們現在正蒐集相關的地號、範圍、面積等細部資料，一旦完成且送文資局審過，文資局網站也就會跟進公告。

該局表示，縣府的組織編制是依地方制度法，根據全縣人口數進行公務人員員額的總量管制，各局處業務則視整體施政考量調整。

目前文化局員工共有72人，設有7科、2室，以有櫃台需輪值服務的圖書館的人數最多，至於主管古蹟歷建業務的文化資產科編制則是9人，是該局人數第2多的科室。

該局表示，他們受限前述的法定編制，另全縣古蹟、歷建散布在13鄉鎮，所以用爭取中央計畫，依規公開招標，以專業委託執行修復及各項計畫來因應人力的問題。

許育綸說，老宅是人類在土地上生活、發展的重要一環，但是縣府文化局文資科因為人手不夠，包含竹東曉江亭、竹東甘屋渤海堂2處古蹟，以及北埔公學校日式宿舍、新埔鎮公所建築群、北埔雙安橋3處歷史建築，到現在都還沒有完成在文資局網站上的公告作業。

這樣更別說後續還有新埔潘氏洋樓等將近10處待審議的老屋，這樣如何及時保留下縣內具有文資價值的建物，值得憂心。

許育綸也說，台北市政府為了保護老宅，另外成立了1科專責修復。台中、台南兩市則是把文資科擴編為文資中心。就是非6都縣市中，屏東縣也用「文資所」來編制相關人員，展現他們對老建物的重視，其他縣市還有做例行性老屋普查、配合文化部陸續啟動私有老建築保存再生計畫等，這些對人手不夠的新竹縣來說，顯得遙不可及，但也同樣值得借鏡。

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