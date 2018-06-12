「台灣事實查核中心」是民進黨附隨組織？ 胡元輝：喝水差點噴出來

2018-06-12 18:54

〔記者劉力仁／台北報導〕中時電子報刊登報導〈質疑民進黨三步驟控言論自由？網：厲害了 我的黨〉中，引用網路平台批踢踢網友言論，指台灣媒體觀察教育基金會與優質新聞發展協會共同成立「台灣事實查核中心」是由民進黨所操控的民間新聞查核組織，優質新聞協會理事長胡元輝臉書PO文表示，「我本來喝入口中的水差一點噴出來」。

胡元輝臉書PO文表示，朋友傳來某報報導，報導中整理網友說法，指台灣事實查核中心是民進黨控制言論自由三步驟中的一環。另一環則是民進黨立委提案修改社會秩序維護法，要處分假新聞的傳播者。

胡元輝說，他本來喝入口中的水差一點噴出來，因為這家報社前兩天才報導他反對該立法的主張，認為將傷害言論自由。真不知他和誰「沆瀣一氣」。

更抱歉的是，這篇報導把一些根本與此事無關的人扯進來，像是他在中正大學傳播系的同事管中祥兄。網友隨便編造，總該查一下再報嘛，這就是台灣需要事實查核機制的原因。

台灣媒體觀察教育基金會也發表聲明：

一、本於「維護新聞自由、落實媒體正義、促進媒體自律、保障人民知之權利」之成立宗旨，台灣媒體觀察教育基金會反對貿然立法處罰散播傳遞假新聞、假消息。面對台灣社會日益嚴峻的「假新聞」問題，必須依靠公民社會之力量，由第三方公正機構來做事實之查核，這也是本會與優質新聞發展協會成立「台灣事實查核中心」之初衷。

二、報導中誤植「台灣事實查核中心」為「假新聞闢謠中心」，並將非「台灣事實查核中心」諮議委員之莊豐嘉與管中祥誤指為中心諮詢委員，證明此則報導之查證工作付之闕如。對於中時電子報刊載如此錯誤百出，毫無新聞專業之報導，本會深表遺憾。

三、對於中時電子報報導直接引述批踢踢「政治黑特板」網友毫無事實根據之言論，點名諸位「台灣事實查核中心」諮議委員與民進黨關係匪淺，指控「台灣事實查核中心」之成立為民進黨控制言論自由三步驟之一。有違新聞媒體查證事實之倫理，損害本會名譽。本會要求中時電子報對此公開道歉，並更正報導內容。