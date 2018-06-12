威權體制下 學者：國民黨早期以「特種外匯」豐富財源

2018-06-12 17:31

〔記者楊淳卉／台北報導〕台灣經濟研究院南台灣專案辦公室主任高仁山今於「傅正與黨產研究研討會」指出，國民政府來台初期，另立外匯制度之外的「特種外匯」，讓申請者可得到珍貴之外匯，還可進口政府所管制之物資，「特種外匯」只具有國民黨員身分者才可申請；黨營事業作為特種外匯最大受益者，在特許下而日益坐大，成為鞏固國民黨威權體制豐厚財產的來源。

國民黨營事業早期透過特許制度、介入獨佔事業獲取龐大利益。高仁山表示，「特種外匯」是進口商要進口政府禁制之物資時所必頇取得的一種特許外匯，不存在於當時的外匯匯兌制度，是在國民黨威權體制下，唯有黨員才能享有的特權。

在「特種外匯」下，黨營企業擁有絕佳優勢，除能享有不受政府對外匯及進出口的嚴格管制，亦不必如其它民營企業需要經過冗長且複雜的「特種外匯」申請過程，直接壟斷該市場。

高仁山指出，此一特權致使當時仲介「特種外匯」掮客興起，為得到「特種外匯」，各種賄賂、攀關係等腐敗行徑各行其出，不只對當時的民生產業經濟造成嚴重影響，更對當時之社會政治環境帶來衝擊。

國民黨營事業還以介入具獨佔性質的「瓦斯事業」，包括液化石油氣事業、天然氣事業，獲取龐大利潤。黨產會副研究員楊鎮宇表示，一九六o年國民黨主導中油「液化石油氣」總經銷業務由黨營事業裕台公司承辦，一九七O年再轉由另一黨營事業瑞華公司負責，瑞華以總經銷地位，從中抽取佣金。以一九七四年為例，中油每公斤液態石油銷售價八元五角，瑞華即抽一元佣金。

楊鎮宇指出，瑞華公司一九七八年解散後，由退輔會成立「液供處」接收瑞華設備，繼續辦理總經銷業務，但因各地瓦斯分裝場坐落處，仍為裕台公司與國民黨財委會所有，液供處仍得每年向裕台公司及國民黨財委會繳交租金。

楊鎮宇指出，一九九三年液化石油經銷市場開放後，黨營事業光華公司仍以收購其他企業股份、成為經銷商的方式，持續在液化石油棄經銷市場戰一席之地。直到二oo二年光華出售所持股份，才退出液化石油氣經銷市場。

國民黨營事業也介入天然氣事業獲得利潤。一九七一年起，瑞華公司、中投公司、光華公司陸續與退輔會及地方人士，合資經營欣欣天然氣等十二家天然氣公司，最後中投、光華公司等黨營事業於九二年前接連將該十二家公司之持股全數出脫、結清獲利。